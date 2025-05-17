Με αιχμές για ανεπαρκή φύλαξη και επισημαίνοντας παράλληλα ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών «κινήθηκε αποτελεσματικά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μικροπολιτικές ή επικοινωνιακές σκοπιμότητες» σε ανακοίνωσή του ο Πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος αναφέρει ότι «το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι προσηλωμένο στο ρόλο του και στην ιστορία του».

Στην ίδια ανακοίνωση, ο κ. Σιάσος προσθέτει ότι «με αστραπιαίες ενέργειές του Πανεπιστημίου, καθάρισε ο χώρος της κατάληψης, επισκευάστηκαν αρκετές φθορές, βάφτηκαν οι τοίχοι, άδειασε ο χώρος και δρομολογούνται οι απαραίτητες εργασίες για να αποδοθεί εκεί που ανήκει, δηλαδή στους φοιτητές και τους καθηγητές».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του πρύτανη για τη Νομική Σχολή:

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι προσηλωμένο στο ρόλο του και στην ιστορία του.

Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι το Πανεπιστήμιο δρα άμεσα και αποτελεσματικά, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του.

Με αστραπιαίες ενέργειές του Πανεπιστημίου, καθάρισε ο χώρος της κατάληψης, επισκευάστηκαν αρκετές φθορές, βάφτηκαν οι τοίχοι, άδειασε ο χώρος και δρομολογούνται οι απαραίτητες εργασίες για να αποδοθεί εκεί που ανήκει, δηλαδή στους φοιτητές και τους καθηγητές.

Οφείλει τώρα η πολιτεία να συνεχίζει να συνδράμει στην προστασία των χώρων, καθώς οι φύλακες του Πανεπιστημίου δεν επαρκούν.

Σημειώνουμε ότι πρόκειται για κατάληψη 30 ετών.

Το Πανεπιστήμιο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μικροπολιτικές ή επικοινωνιακές σκοπιμότητες κινήθηκε αποτελεσματικά.

