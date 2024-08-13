Άνω Γλυφάδα: 2 προσαγωγές για τη φωτιά

Στην προσαγωγή δύο ανηλίκων αγοριών που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 20:00 στην περιοχή της Τερψιθέας στην Άνω Γλυφάδα προχώρησε η αστυνομία.

Οι μαθητές γυμνασίου οδηγήθηκαν μαζί με τους γονείς τους στο αστυνομικό τμήμα Γλυφάδας όπου έδωσαν κατάθεση. Κατόπιν ανέλαβε η ανακριτική υπηρεσία της Πυροσβεστικής.

Ηδη συλλέγονται μαρτυρίες και καταθέσεις ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν οι δύο ύποπτοι είχαν πράγματι ανάμειξη στην εκδήλωση της πυρκαγιάς η οποία ευτυχώς αντιμετωπίστηκε άμεσα χωρίς να απειλήσει κατοικημένη περιοχή και ανθρώπινες ζωές.

Σε κάθε περίπτωση, στελέχη της ασφάλειας της Νοτιοανατολικής Αττικής, διαπίστωσαν από τις μαρτυρίες περίοικων πως δύο άτομα κινούνταν ύποπτα στο σημείο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.