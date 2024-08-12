Βελτιώνεται η εικόνα της φωτιάς στην Βορειοανατολική Αττική

Βελτίωση παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στον Βαρνάβα και επεκτάθηκε στην βορειοανατολική Αττική, τόνισε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης,

Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν ισχυρές και, όπως εξήγησε, πλέον δεν έχουμε μέτωπο πυρκαγιάς αλλά πολλές ενεργές εστίες, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του όρους της Πεντέλης και της λίμνης του Μαραθώνα.

Όσον αφορά τις αναφορές που γίνονται την τελευταία ώρα περί αγνοούμενου ατόμου, τόνισε πως το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει δεχθεί κλήση ή κλήσεις για ανάλογο περιστατικό.

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Αμπελεία Φαρσάλων, Πολιτικά Ευβοίας, Βόνη Ηρακλείου Κρήτης, Αγκυνάρα Πύργου Ηλείας και Ράγιο Θεσπρωτίας έχουν ελεγχθεί, ενώ οι πυρκαγιές σε Ξάνθη, Παλαιόπυργο Ναυπακτίας, και Τερψιθέα Γλυφάδας είναι οριοθετημένες.

Ο αριθμός των κρατών που έχουν ανταποκριθεί στο αίτημα της χώρας μας για βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχει διευρυνθεί.

Εκτός από τη Γαλλία, την Ιταλία και την Τσεχία, στο αίτημα ανταποκρίθηκαν ακόμη 3 χώρες που θα διαθέσουν δυνάμεις και συγκεκριμένα:

η Σερβία ένα ελικόπτερο καθώς και 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, η Ρουμανία 44 πυροσβέστες με 4 υδροφόρα οχήματα και η Τουρκία δύο αεροσκάφη.

Σημειώνεται ότι η Γαλλία πέραν του ενός ελικοπτέρου, θα αποστείλει και 200 πυροσβέστες με 28 υδροφόρα οχήματα.

«Εφιστούμε την προσοχή όλων, δεδομένου ότι οι συνθήκες για την έναρξη πυρκαγιών παραμένουν επικίνδυνες όχι μόνο για αύριο Τρίτη αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.», συνόψισε.

