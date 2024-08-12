Μήνυμα από το 112: Φωτιά στην περιοχή Βρανά Mαραθώνα

Μήνυμα εστάλη πριν από λίγο από το 112 για δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρανά Μαραθώνα.

Οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν προς Νέα Μάκρη.

Παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση στη Βορειανατολική Αττική με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής και τους εθελοντές να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τα διάσπαρτα πύρινα μέτωπα.

Σε κάθε περίπτωση, για βελτιωμένη εικόνα έκανε λόγο πριν από λίγο κατά την διάρκεια της ενημέρωσης της Πυροσβεστικής, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης,

Πηγή: skai.gr

