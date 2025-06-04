Συνελήφθησαν, χθες αργά το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, δύο ανήλικοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, τετελεσθείσα και σε απόπειρα, όπως μεταδίδει το onlarissa.gr.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ στην πόλη της Λάρισας, οι ανήλικοι δράστες προσέγγισαν αρχικά ανήλικο και με τη λεκτική απειλή κατοχής μαχαιριού και άσκησης σωματικής βίας, αφαίρεσαν από την κατοχή του το χρηματικό ποσό των 35,70 ευρώ.

Όπως προέκυψε, λίγη ώρα αργότερα, οι δράστες προσέγγισαν άλλον ανήλικο και με όμοιο τρόπο, αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν χρήματα από την τσέπη του, χωρίς, ωστόσο, να ολοκληρώσουν την πράξη τους.

Μετά την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, οι ανήλικοι δράστες εντοπίστηκαν σε σημείο της πόλης, ενώ στην κατοχή του ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό, το οποίο αποδόθηκε στον νόμιμο δικαιούχο.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανήλικων δραστών, για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Οι ανήλικοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Πηγή: skai.gr

