Τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας αξιολόγησης των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης από τους πολίτες παρουσίασε σήμερα, Τετάρτη 4 Ιουνίου, ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην ίδια εκδήλωση, η Υφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη παρουσίασε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων για το 2024.

Στην αξιολόγηση των υπηρεσιών από τους πολίτες, η οποία διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Αξιολόγησης Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 έως τις 31 Μαΐου, για πρώτη φορά στην ιστορία της Δημόσιας Διοίκησης, συμμετείχαν εθελοντικά σχεδόν 65.000 ενήλικες Έλληνες πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι της χώρας.

Το σύνολο των αποτελεσμάτων της έρευνας είναι δημόσια διαθέσιμα στην ίδια πλατφόρμα https://axiologisi.ypes.gov.gr/home, με αναλυτικά στοιχεία για τις αξιολογήσεις:

ανά κατηγορία υπηρεσίας και περιφερειακή ενότητα για τις υπηρεσίες του κεντρικού κράτους,

ανά κατηγορία υπηρεσίας και ΟΤΑ, καθώς και συγκριτική παρουσίαση αυτών.

Στην ίδια τοποθεσία είναι αναρτημένο και το πλήρες αρχείο όλων των απαντήσεων, ώστε όποιος επιθυμεί να μπορεί να το επεξεργαστεί.

Στόχος της έρευνας, η οποία θα επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο, είναι η συλλογή πολύτιμης πρωτογενούς πληροφορίας σχετικά με την αντίληψη των πολιτών για τις παρεχόμενες από το Δημόσιο υπηρεσίες, τόσο του κεντρικού κράτους όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών και τον σχεδιασμό των απαραίτητων δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων.

«Η Δημόσια Διοίκηση έκανε σήμερα άλλο ένα βήμα απολύτως αυτονόητο, αλλά καθόλου δεδομένο μέχρι πρότινος», δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος. «Με την πλατφόρμα axiologisi.ypes.gov.gr δίνουμε φωνή και λόγο σε όποιον πολίτη επιθυμεί, να μας πει ανοιχτά αυτό που πιστεύει για την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνει από το κράτος. Κοιτάμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη, με ειλικρίνεια και σοβαρότητα, και βλέπουμε όχι μόνο το πού είμαστε, αλλά κυρίως, το πού πρέπει να φτάσουμε. Είναι στο χέρι μας να λάβουμε το μήνυμα των πολιτών και να συνεχίσουμε την προσπάθεια, όχι μόνο για τα μεγάλα και οραματικά, αλλά, κυρίως, για τα καθημερινά που κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη».

Στην έρευνα αξιολογήθηκαν 4 μεγάλες κατηγορίες υπηρεσιών:

I. Υπηρεσίες του Κεντρικού Κράτους (ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, Κτηματολόγιο, Αστική Συγκοινωνία, Υπηρεσίες αδειών διαμονής αλλοδαπών)

II. Ψηφιακές Υπηρεσίες Κεντρικού Κράτους (Ψηφιακές υπηρεσίες ΑΑΔΕ, MyHealth, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Ψηφιακές Υπηρεσίες Κτηματολογίου)

III. Ψηφιακές Υπηρεσίες Gov.gr

IV. Υπηρεσίες Αυτοδιοίκησης

Βασικά συμπεράσματα της έρευνας

Οι μεγάλοι οριζόντιοι φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, έχουν μια σχετικά ομοιόμορφη αξιολόγηση σε όλη τη χώρα, με επιμέρους ζητήματα να εμφανίζονται ανά φορέα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Στη συντριπτική πλειοψηφία των αξιολογήσεων των κρατικών φορέων η αξιολόγηση είναι ευθέως ανάλογη με τον φόρτο εργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών αλλοδαπών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όπου οι χαμηλότερες αξιολογήσεις παρατηρούνται σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη ανάγκη για άδειες διαμονής λόγω εποχιακών αναγκών (όπως η Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία, Κέρκυρα, Ρόδος). Αντίστοιχα, το κτηματολόγιο παρουσιάζει χαμηλότερη αξιολόγηση είτε εκεί που έχει καθυστερήσει η κτηματογράφηση (Κέρκυρα) είτε εκεί που υπάρχουν εκκρεμότητες (Δωδεκάνησα, Ηράκλειο). Η ικανοποίηση για την αστική συγκοινωνία στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας εξαρτάται από την εξυπηρέτηση της περιοχής από μέσα σταθερής τροχιάς και, ιδίως, το μετρό. Οι δήμοι με τη χαμηλότερη, συγκριτικά, αξιολόγηση είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ευχερή πρόσβαση στο μετρό. Η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μεγαλύτερη ομοιογένεια, με τον δήμο Παύλου Μελά και τον περιαστικό δήμο της Χαλκηδόνας να είναι αυτοί με τη χαμηλότερη σχετικά αξιολόγηση. Οι ψηφιακές υπηρεσίες του Gov.gr λαμβάνουν υψηλή αξιολόγηση καθολικά και ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας των ερωτώμενων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημαντική αποδοχή των εισιτηρίων αγώνων επαγγελματικού ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης στο gov.gr wallet, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των περιοχών όπου εδρεύουν επαγγελματικές ομάδες αυτών των αθλημάτων. Χρειάζεται βελτίωση η πλατφόρμα για αναφορά περιστατικών παραβατικότητας από/σε ανηλίκους ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη «ορατότητα» της εφαρμογής. Το γνωστό ζήτημα της κατάστασης του οδικού δικτύου στη νησιωτική Ελλάδα επιβεβαιώνεται και από την αξιολόγηση των δρόμων αρμοδιότητας περιφέρειας με την Κρήτη, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα να έχουν τη χαμηλότερη βαθμολογία. Στον τομέα της αυτοδιοίκησης, υπάρχουν περιπτώσεις δήμων με σχετικά υψηλή βαθμολογία τόσο σε μεγάλες αστικές περιοχές, όσο και σε μικρότερους, περιφερειακούς δήμους. Η σχετική βαθμολογία των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες ερωτήσεων, γεγονός όμως, απολύτως λογικό, καθώς οι εν λόγω αρμοδιότητες έχουν να κάνουν με τον βασικό πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών. Τα πλέον προβληματικά στοιχεία εντοπίζονται στην κατάσταση του οδικού δικτύου (στους οποίους τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει έργα για φυσικό αέριο, αποχέτευση, οπτικές ίνες) και στα πεζοδρόμια (των οποίων η κατάσταση συμπαρασύρει και την αξιολόγηση των υποδομών για τα Άτομα με Αναπηρία). Οι χώροι στάθμευσης στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι ζητούμενο, όπως επίσης και η ανάγκη βελτίωση της επίδοσης της ανακύκλωσης απορριμμάτων σχεδόν στο σύνολο των δήμων. Χαμηλή βαθμολογία λαμβάνουν οι υπηρεσίες δόμησης, με τις χαμηλότερες αξιολογήσεις να συγκεντρώνουν υπηρεσίες δήμων που πρόσφατα απασχόλησαν αρνητικά τη δημοσιότητα. Οι δύο ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων (καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμός) συγκεντρώνουν ελαφρά καλύτερη βαθμολογία σε σχέση με τον μέσο όρο των υπόλοιπων υπηρεσιών. Υπάρχει ανάγκη για έμφαση στις βασικές υποδομές των δήμων και αναζήτησης/δημιουργίας κατάλληλων εργαλείων και διαδικασιών για τη βελτίωσή τους.

Στην ίδια εκδήλωση, η Υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη παρουσίασε τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων για το 2024.

Σκοπός του νέου συστήματος στοχοθεσίας και αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων υπήρξε εξαρχής η απτή ενίσχυση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης, με ζητούμενο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. Για το λόγο αυτό, το σύστημα αξιολόγησης επικεντρώθηκε αφενός στην εισαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών στόχων ετησίως και αφετέρου στην παρακολούθησή τους σε καθημερινή βάση ως προς τον βαθμό επίτευξής τους, παράλληλα με την εκπαιδευτική και επιχειρησιακή υποστήριξη των υπαλλήλων, ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες νέες δεξιότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το 2024, στην οποία μετείχαν συνολικά 172.474 υπάλληλοι, προέκυψε ότι τέθηκαν 186.836 στόχοι, ενώ αναδείχθηκαν 15.615 υπάλληλοι υψηλής απόδοσης και 2.102 υπάλληλοι χαμηλής απόδοσης αντίστοιχα. Επιπλέον, για την περαιτέρω ενίσχυση των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 154.251 εκπαιδεύσεις από το ΕΚΔΔΑ, ενώ 22.535 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν αποκτήσει ψηφιακές δεξιότητες μέσα από τη σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

«Το κύριο ζητούμενό μας είναι η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων να μην αρκείται στο πλαίσιο μιας εσωτερικής διοικητικής διαδικασίας, αλλά να συνδέεται ευθέως με την ενίσχυση της ανταποδοτικότητας του δημοσίου προς τον πολίτη. Εργαζόμαστε για ένα δημόσιο ψηφιακό, αποδοτικό και υποστηρικτικό απέναντι στην καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων, θέτοντας κάθε χρονιά όλο και ψηλότερα τον πήχη της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών», κατέληξε η Υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη.



Αναλυτικά οι λεπτομέρειες της έρευνας εδώ.

