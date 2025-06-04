Τροχαίο ατύχημα, κατά το οποίο προκλήθηκαν φθορές σε τέσσερα αυτοκίνητα, σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης στη Συγγρού.

Το τροχαίο καταγράφηκε λίγα λεπτά πριν τις 12:00, στη συμβολή της Συγγρού με την οδό Ιφιγενείας, στο ρεύμα προς Πειραιά, με διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν άμεσα τις Αρχές, υπό τον φόβο εγκλωβισμένων ατόμων. Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε εγκλωβισμένο άτομο καθώς και ότι οδηγοί και επιβάτες ήταν καλά στην υγεία τους -παρά τις πολύ σημαντικές φθορές που είχαν υποστεί τα οχήματα.

Στο συγκεκριμένο κομμάτι της Συγγρού οχήματα συνηθίζουν να βγαίνουν στην έξοδο προς τον παράδρομο, ενώ άλλα εισέρχονται στη Συγγρού από τη διασταύρωση, με συνέπεια να γίνονται συχνά ατυχήματα. Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Πηγή: skai.gr

