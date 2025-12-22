Σε δηλώσεις προς τα ΜΜΕ προχώρησε ο αγροτοσυνδικαλιστής της Βόρειας Ελλάδας, Κώστας Ανεστίδης ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, ελέγχεται για παρατυπίες κατά την υποβολή δηλώσεων για αγροτική επιδότηση και συγκεκριμένα για επιδοτήσεις συνολικού ύψους 122.000 ευρώ. Σε βάρος του διενεργείται προκαταρκτική έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Στο επίκεντρο της έρευνας έχουν μπει 16 αγροτεμάχια, για τα οποία φέρονται να έχουν εντοπιστεί αναντιστοιχίες μεταξύ κτηματογράφησης και δηλωθείσας ιδιοκτησίας για την πενταετία 2019 έως 2024.

«Αν ήταν δεσμευμένοι οι λογαριασμοί μου, πώς έβγαλα χρήματα χθες βράδυ;»

Ο ίδιος σε σημερινές δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ έδωσε τις δικές του απαντήσεις για όλα όσα ακούγονται εις βάρος του. «Όλο αυτό αφορά μια δήλωση καλλιέργειας που κάνω εδώ και 30 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά τα χωράφια μου, είναι ιδιόκτητα όλα και έχω ένα ενοικιαζόμενο», όπως ανέφερε ο κ. Ανεστίδης, με τον αριθμό των στρεμμάτων στο όνομά του να ανέρχεται σε 312 καλλιέργειες. «Οι άλλοι κάνουν πολλά περισσότερα, γιατί δεν βγαίνουμε. Μας έκανε ο Μητσοτάκης να διπλασιάσουμε τις καλλιέργειες και κάποιοι τα παρατάνε τα χωράφια. Φέτος θα τα παρατήσουμε όλοι. Εγώ έτυχε να έχω ιδιόκτητα».

Παράλληλα, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής δήλωσε πως δεν του έχει έρθει κανένα χαρτί για έλεγχο. «Δήλωσαν στην αρχή ότι πήρα αυτά τα χρήματα - τα καταχράστηκα δηλαδή - μετά έκαναν δεύτερη δήλωση ότι ελέγχομαι, ψάχνω να δω πού ελέγχομαι και δεν ελέγχομαι πουθενά».

Και συνεχίζει λέγοντας:

«Μετά είπαν ότι έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί μου. Πάω να βγάλω χρήματα από τον λογαριασμό μου να δω τι γίνεται. Χθες το βράδυ μετά τις 8 έκανα ανάληψη 600 ευρώ, μετά λίγο πριν τις 10 κάνω μεταφορά σε άλλο λογαριασμό μου 6.000 ευρώ. Θα αναγκαστώ να βγάλω τα λεφτά μου και να τα πετάω σε κανένα χαντάκι με αυτά που μου κάνουν. Εάν ήμουν λωποδύτης και ήμουν υπό έλεγχο, δεν θα μου έβαζαν επιστροφή ΕΦΚ στις 17/12. Εγώ τις επιδοτήσεις τις έχω πάρει όλες επειδή είμαι καθαρός. Δεν υπάρχει κανένα πάγωμα. Σήμερα θα πάω στην ΑΑΔΕ. Αν ήταν δεσμευμένοι οι λογαριασμοί μου, πώς έβγαλα χρήματα χθες βράδυ;»

«Την ίδια στιγμή με έπαιρναν τηλέφωνο από το Μαξίμου να γίνω δικλείδα να κανονίσω συνάντηση και μετά μου στέλνουν αυτό εδώ το μανιφέστο. Οι άνθρωποι είναι τρελοί για δέσιμο», κατέληξε.

