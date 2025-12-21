Δηλώσεις σχετικά με την είδηση ότι ελέγχεται, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε ο αγροτοσυνδικαλιστης του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης.

Από το σύνολο των ΑΦΜ που έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών, φέρεται να χτύπησε στο σύστημα εκείνο του Ανεστίδη, λόγω της μεγάλης επιδότησης που έχει λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, όπως προκύπτει από τον έλεγχο, γα την 5ετία 2019-2024, ο Κ. Ανεστίδης φέρεται να έλαβε παράνομη οικονομική ενίσχυση 122.000 ευρώ για 16 αγροτεμάχια, για τα οποία διαπιστώθηκε πως υπάρχει αναντιστοιχία ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που έχει δηλώσει ως καλλιεργούμενες.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό που έχει λάβει από το 2019 έως το 2024 ανέρχεται σε 210.000 ευρώ.

«Μέσα από το πρόσωπο μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα»

Ο αγροτοσυνδικαλιστής δήλωσε άγνοια για τον έλεγχο, τον οποίο πληροφορήθηκε μέσα από συγκεκριμένο δημοσίευμα ιστοσελίδας και αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι πήρε παράνομες επιδοτήσεις.

«Μέσα από το πρόσωπο μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα, δεν θα μπορέσω να το κάνουν» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ανεστίδης είπε ότι θα κάνει καταγγελία και «ότι λεφτά κερδίσω, αν κερδίσω, θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα πράγματα τους».

«Θα είμαι εδώ δεν θα εξαφανιστώ δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και θα φωνάζω από δω ακόμη πιο δυνατά. Δεν θα τους αφήσω να ησυχάσουν. Προσπαθούν να σπάσουν το συμπαγές και αραγές μέτωπο των αγροτών με δόλιο τρόπο. Είναι λάσπη στον ανεμιστήρα δεν θα τους περάσει καθόλου, θα τρίζουν τα θεμέλια τους» κατέληξε ο αγροσυνδικαλιστής



Πηγή: skai.gr

