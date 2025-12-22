Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανοδικό ρεύμα στη Λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Γέφυρα Αχαρνών λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιημένων οχημάτων.

Μικρότερες καθυστερήσεις στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη προς το Χαλάνδρι, στις Λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς το σημείο συνάντησής τους, στη Λεωφόρο Αχαρνών ανάμεσα στην Τσούντα και τα κάτω Πατήσια και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσης Σοφίας προς τη Βουλή και στην κατηφόρα της Κατεχάκη - Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων κατά μήκων των στρατιωτικών νοσοκομείων.

