Mάχη με διάσπαρτες εστίες φωτιάς που καίνε τόσο μέσα στο χωριό Βρυσούλα, όσο και περιμετρικά, δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πρέβεζα.

Η πυρκαγιά, εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική περιοχή και πέρασε στην κάτω πλευρά του οικισμού.

Αστυνομία και εθελοντές απομάκρυναν τους ηλικιωμένους από το χωριό με δυσκολία, καθώς οι κάτοικοι δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το prevezanews.gr, χωρίς νερό και ηλεκτροδότηση έμειναν οι περιοχές Κωτσανοπούλο, Βρυσούλα, Ρεματιά και Σκαδιά, εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν στην περιοχή.

Η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί, γεγονός που οπωσδήποτε θα λειτουργήσει βοηθητικά καθώς τα πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής θα συνεχίσουν, τις επόμενες ώρες, το έργο της κατάσβεσης σε δύσβατα σημεία.

Νωρίτερα εστάλη 112 εστάλη για εκκένωση της περιοχής Βρυσούλα προς Κρανέα.

Ο δήμαρχος Πρέβεζας, Νίκος Γεωργάκος, επιβεβαίωσε μέσω του ΣΚΑΪ ότι υπάρχουν καμένα σπίτια στο χωριό, ενώ η φωτιά έφτασε σε πολλές αυλές σπιτιών.

Οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης και απευθύνουν έκκληση σε όσους έχουν υδροφόρες να τους συνδράμουν.

Στο μέτωπο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα για ετοιμότητα.

