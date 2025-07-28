Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατος του μικρού κοριτσιού που βρέθηκε νεκρό σε παραλία στο Παλαιό Φάληρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση δεν εντοπίστηκαν ίχνη που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ιατροδικαστές Γιώργος Ντι Λέρνια και Νίκος Καλόγριας ολοκλήρωσαν την εξέταση της σορού του παιδιού και δεν διαπίστωσαν ευρήματα που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το μυστήριο που καλύπτει την τραγωδία με το μικρό παιδί, το οποίο δεν έχει αναζητηθεί από κανέναν.

Ο θάνατος οφείλεται σε πνιγμό και όλες οι εκδορές και η αμοιχές που φέρει το παιδί σε διάφορα σημεία του σώματός του οφείλονται στην τριβή με την άμμο και τις πέτρες. Ο θάνατός του σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες προσδιορίζεται σε 24 έως 36 ώρες πριν την ανεύρεσή του και ως προς την προέλευσή του φαίνεται να προέρχεται από κάποια Βόρεια Αφρικανική χώρα. Αποκλείστηκε τον ενδεχόμενο του τροχαίου δυστυχήματος ενός σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί προσκόμισαν στους ιατροδικαστές φωτογραφίες από 4 αγνοούμενα κοριτσάκια δύο από τα οποία δείχνουν να μοιάζουν με το θύμα.

Το κορίτσι είναι ηλικίας περίπου 2,5 ετών όπως προέκυψε από την εξέταση και φαίνεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας στο συκώτι του. Οι ιατροδικαστές έλαβαν δείγματα για ιστολογικές εξετάσεις προκειμένου να έχουν ξεκάθαρη εικόνα για την υπόθεση.

Σημειώνεται ότι πολλά ενδεχόμενα για τα αίτια θανάτου του 3χρονου κοριτσιού, εξέταζαν οι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος. Δεν απέκλειαν, αν ο θάνατος έχει προκληθεί από κάποιο ατύχημα, μαζί του να ήταν κάποιος συνοδός, οικείο πρόσωπο ή γονέας, που και ο ίδιος να έχει χάσει τη ζωή του, καθώς δεν μπορούν να εξηγήσουν την έλλειψη αναζήτησης του παιδιού.

Αφήνουν ανοικτό επίσης το ενδεχόμενο το παιδί να ήταν με έναν από τους δύο γονείς, ενδεχομένως χωρισμένους. Το σώμα του έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο, στο μέτωπο, στα μάτια, στα χείλη και στη μύτη, καθώς και εμφανείς κακώσεις σε διάφορα σημεία του σώματός του. Αν τα τραύματά του είναι μεταθανάτια, δεν αποκλείεται η περίπτωση του ατυχήματος, ο πνιγμός, η παράσυρσή του και κρούσεις σε βράχους.

Τα στελέχη του Λιμενικού έχουν λάβει καταθέσεις από Αιγύπτιους εργάτες και έναν Έλληνα που εντόπισαν τη σορό του παιδιού. Ο θάνατός του προσδιορίζεται χρονικά τουλάχιστον ένα 24ωρο πριν τον εντοπισμό του.

Το κορίτσι φορούσε ολόσωμο -ακριβό- μαγιό σε έντονη απόχρωση, ενώ ήταν αδύνατο όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά αρμόδιες πηγές. Δεν έχει αναζητηθεί από κανέναν συγγενή, δεν υπήρξε καμία δήλωση εξαφάνισης, ούτε ανταπόκριση στο κάλεσμα του Λιμενικού για πληροφορίες ταυτοποίησης. Οι έρευνες έχουν ήδη επεκταθεί σε λιμάνια, μαρίνες και πλοία που κινούνταν στην περιοχή.

Σημειώνεται πως οι πρώτες ιατροδικαστικές ενδείξεις άφηναν ανοικτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Πηγή: skai.gr

