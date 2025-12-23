Τι αναφέρει η δικογραφία για τις επιδοτήσεις που έλαβε ο Κώστας Ανεστίδης

Στο επίκεντρο εισαγγελικής διερεύνησης για δηλώσεις αγροτεμαχίων και αιτήσεις επιδότησης, βρίσκεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης.

Ο κ. Ανεστίδης ελέγχεται για επιδοτήσεις 122.000 ευρώ ενώ ακόμη δύο αγρότες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία ελέγχονται αντίστοιχα για επιδοτήσεις της τάξεως 170.000 ευρώ και 133.000 ευρώ αντίστοιχα.

Όπως εξηγεί ο αστυνομικός ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Θεοδόσης Πάνου, η υπεξαίρεση χρημάτων ή προϊόν απάτης από 120.000 ευρώ και πάνω, αποτελεί κακούργημα.

Αν ήταν για 120.000 και κάτω τότε θα κατηγορούνταν για πλημμέλημα.

Ως γνωστόν, ο κ. Ανεστίδης δηλώνει από το 2019 -2024 16 αγροτεμάχια. Τα περισσότερα παράγουν ρύζι και για αυτά έχει λάβει ένα ποσό της τάξεως των 122.000 ευρώ. Ωστόσο, πολλά από αυτά δεν είναι δηλωμένα στην ταυτότητα ακινήτου του Κτηματολογίου και εκεί φαίνεται να υπάρχει μια αναντιστοιχία.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί, βρίσκεται στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα Δημήτρη Γκύζη, ο οποίος έχει ζητήσει να παγώσουν λογαριασμοί ύψους 122.000 ευρώ, του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή, μέχρι να ξεκαθαριστεί τι έχει γίνει.

Εντός της ημέρας, τη δικογραφία αναμένεται να λάβει ο Ευρωπαίος εισαγγελέας ο οποίος θα αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις.

Πηγή: skai.gr

