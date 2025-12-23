Τις μαθήτριες και τους μαθητές των Ε' και ΣΤ' τάξεων του μειονοτικού δημοτικού σχολείου Πάχνης Ξάνθης, υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τους μαθητές συνόδευαν οι δάσκαλοι και οι γονείς τους.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές μίλησαν στον πρωθυπουργό για τα βιώματά τους στο σχολείο και το χωριό τους καθώς και τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψή τους στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ξενάγησε στο γραφείο του και τους προσέφερε αναμνηστικά δώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

