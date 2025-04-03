Τραγωδία σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λέσβου καθώς μια λέμβος με μετανάστες ανετράπη, με επτά ανθρώπους να έχουν εντοπιστεί νεκροί στην περιοχή του Ακρωτηρίου Κόρακας, από ελικόπτερο που συνδράμει στις έρευνες.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχουν διασωθεί 23 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Στην περιοχή βρίσκονται και επιχειρούν 3 περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, 1 παραπλέον πλοίο, 3 οχήματα του Λιμενικού και της ΕΛΑΣ, ενώ από αέρος συμμετέχει ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.





Πηγή: skai.gr

