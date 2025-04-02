Στην κυκλοφορία η Γέφυρα Χειμωνικού στην Κεφαλονιά

Στην κυκλοφορία παραδίδεται αύριο, Πέμπτη 3 Απριλίου 2025, η γέφυρα Χειμωνικού στην περιοχή Αγκώνα στην Κεφαλονιά, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανοικοδόμησης μετά την κατάρρευση της υποδομής από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο νησί, 17 και 18 Σεπτεμβρίου του 2020 («ΙΑΝΟΣ»).

Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τη θεομηνία είχαν ως επίπτωση την αποσταθεροποίηση του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία, λόγω κατάρρευσης των απότομων πρανών και βλαβών στο οδόστρωμα.

Στα έργα που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνονται:

· Αποκατάσταση της Γέφυρας του Χειμωνικού της Επαρχιακής Οδού Διβαράτα – Αγκώνα – Αργοστόλι, (περί το 23ο χλμ.) με κατασκευή σύμμικτης γέφυρας ενός ανοίγματος, που αποτελείται από έξι (6) κύριες δοκούς μήκους 25 μέτρων και ύψους 1,2 μέτρων, χάλυβα.

· Βελτίωση της Επαρχιακής Οδού Διβαράτα – Αγκώνα – Αργοστολίου και των πρανών στην περιοχή της νέας γέφυρας στη θέση Αγκώνα (Χειμωνικό) για μήκος περίπου 400 μέτρων.

Η αποκατάσταση της γέφυρας εντάχθηκε, συμπληρωματικά, σε ένα συνολικό έργο που αφορούσε στην αντιμετώπιση των βλαβών που προκλήθηκαν από την έντονη σεισμική δραστηριότητα τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2014 σε διάσπαρτες θέσεις του οδικού δικτύου της Κεφαλονιάς.

Σε αυτό το πλαίσιο έγιναν εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου, αλλά και αστοχιών σε αυτό σε διάφορα σημεία στους εξής επαρχιακούς οδικούς άξονες της Π.Ε. Κεφαλονιάς:

· Αργοστόλι – Φισκάρδο.

· Καρδακάτα – Λιβάδι – Ληξούρι.

· Λιβάδι – Αγ. Θέκλη – Χαβριάτα – Μαντζαβινάτα – Ληξούρι.

· Ληξούρι – Δελλαπορτάτα και

· Ληξούρι – Χαβδάτα.

Με αφορμή την παράδοση σε κυκλοφορία της Γέφυρας Χειμωνικού, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποκαθιστά τις ζημιές που προκλήθηκαν στις δημόσιες υποδομές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με όρους υψηλής ανθεκτικότητας. Τα έργα αυτά ενισχύουν την ασφάλεια σε ένα νευραλγικό τμήμα του επαρχιακού οδικού άξονα Αργοστολίου – Αγκώνας – Φισκάρδου, που εξασφαλίζει τη σύνδεση με το βόρειο τμήμα της Κεφαλονιάς. Ένα σημείο το οποίο διασχίζουν καθημερινά οι κάτοικοι του νησιού και στο οποίο παρατηρείται υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος τους θερινούς μήνες, λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

