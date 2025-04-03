Λογαριασμός
Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 51χρονη στο Ηράκλειο Κρήτης

'Αμεσα στο σημείο έφτασαν με τρία οχήματα, συνολικά εννέα πυροσβέστες που απεγκλώβισαν και παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ την γυναίκα, η οποία ήταν ήδη νεκρή

Κρήτη: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 51χρονη στο Ηράκλειο

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης στο 11ο χιλιόμετρο Ηρακλείου - Μοιρών.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δύο οχήματα συγκρούσθηκαν μεταξύ τους. Αποτέλεσμα ήταν ο εγκλωβισμός μιας 51χρονης γυναίκας που οδηγούσε το ένα όχημα.

'Αμεσα στο σημείο έφτασαν με τρία οχήματα, συνολικά εννέα πυροσβέστες που απεγκλώβισαν και παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ την γυναίκα, η οποία ήταν ήδη νεκρή.

Στο δεύτερο όχημα οδηγός ήταν επίσης μια γυναίκα. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνά η Τροχαία Ηρακλείου.

