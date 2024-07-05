Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανατροπή νταλίκας στη λεωφόρο Κηφισού για Πέτρου Ράλλη - Έφυγε τρέχοντας ο οδηγός

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο

UPDATE: 08:14
Ανατροπή νταλίκας

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού για Πέτρου Ράλλη στην περιοχή του Ρέντη στο ρεύμα προς Λαμία που είχε κλείσει λίγο πριν τις 5 το πρωί λόγω πρόσκρουσης και ανατροπής φορτηγού χωρίς να υπάρχει τραυματισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός μετά την ανατροπή έφυγε αφήνοντας το φορτηγό στη μέση του δρόμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: νταλίκα ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark