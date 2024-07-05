Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού για Πέτρου Ράλλη στην περιοχή του Ρέντη στο ρεύμα προς Λαμία που είχε κλείσει λίγο πριν τις 5 το πρωί λόγω πρόσκρουσης και ανατροπής φορτηγού χωρίς να υπάρχει τραυματισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός μετά την ανατροπή έφυγε αφήνοντας το φορτηγό στη μέση του δρόμου.

Πηγή: skai.gr

