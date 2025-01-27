Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 27 Ιανουαρίου

Την Ανακομιδή Τιμίων Λειψάνων Ιωάννου Χρυσοστόμου τιμά σήμερα, Δευτέρα 27 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σήμερα, γιορτάζουν οι: Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:33 - Δύση ήλιου: 17:42 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 9 λεπτά

Σελήνη 27.3 ημερών



