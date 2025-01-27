Μαξίμου: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ιερώνυμου σήμερα

Της Δώρας Αντωνίου

Θέματα που απασχολούν σταθερά τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας, αλλά και νέα ζητήματα, που προέκυψαν από τις τρέχουσες εξελίξεις θα βρεθούν στην ατζέντα της σημερινής συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο, ο οποίος θα περάσει την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου στις 12 το μεσημέρι.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται την Πέμπτη να παραστεί στην κηδεία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου στην Αλβανία. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανοίξουν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του, ενώ ήδη καταγράφεται κινητικότητα. Ο μητροπολίτης Κορυτσάς Ιωάννης εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος για τη διαδοχή, ενώ εξελέγη από της Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Αλβανίας επόπτης του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Αρχιεπισκόπου.

Ένα άλλο ζήτημα που η Αθήνα παρακολουθεί με προσοχή και απασχολεί τόσο την Εκκλησία της Ελλάδος όσο και την πολιτική ηγεσία είναι η κατάσταση στη Συρία και οι προοπτικές που διαμορφώνονται για το Πατριαρχείο Αντιοχείας.

Η Αθήνα σταθερά επαναλαμβάνει τη σημασία να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων, ενώ ο κ. Μητσοτάκης είχε τον περασμένο μήνα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Ι’, στον οποίο εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει όπου χρειαστεί. Εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και ότι απειλείται η διατήρηση του Πατριαρχείου, που έχει ιστορικές ρίζες 2000 ετών.

Στο εσωτερικό, τα ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις Εκκλησίας - Πολιτείας και για άλλη μια φορά αναμένεται να συζητηθούν σήμερα, είναι λίγο - πολύ γνωστά. Αφορούν περιουσιακά θέματα, με την Εκκλησία να πιέζει για την ικανοποίηση σειράς αιτημάτων που σχετίζονται με καθορισμό χρήσεων γης, όπως για παράδειγμα για έκταση στην περιοχή της Βουλιαγμένης ή για την καταβολή αποζημιώσεων για εκτάσεις που είχαν παραχωρηθεί στο δημόσιο για συγκεκριμένους σκοπούς, που δεν υλοποιήθηκαν.

Παράλληλα, σταθερά η Εκκλησία ζητά φορολογική ελάφρυνση για τα ακίνητα που δεν αξιοποιούνται, επικαλούμενη την υψηλή φορολογία που καλείται να πληρώσει λόγω της μεγάλης ακίνητης περιουσίας που διαθέτει.

