Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια θα έχουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για το διδακτικό έτος 2024-2025, προκειμένου να μεταβούν στην περιοχή τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσαν από κοινού τα υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, προβλέπονται εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Αναλυτικότερα:

1. Aegean Sea Lines: έκπτωση 50% για επιβάτες και τα οχήματά τους την περίοδο 3/9/2024-6/9/2024.

2. ΑΤΤΙCA GROUP: έκπτωση 50% για επιβάτες, τα ΙΧ οχήματά τους και τα δίκυκλα για το χρονικό διάστημα από 3/9/2024-9/9/2024.

3. Dodekanisos Sea Ways: έκπτωση 50% για επιβάτες την περίοδο 3/9/2024-6/9/2024.

4. Fast Ferries: έκπτωση 30% για επιβάτες και 20% για τα οχήματά τους την περίοδο 3/9/2024-6/9/2024.

5. Golden Star Ferries: έκπτωση 30% για επιβάτες και 20% για τα οχήματά τους την περίοδο 3/9/2024-6/9/2024.

6. Goutos Lines (Καρθαία Ναυτική Εταιρεία): έκπτωση 50% για επιβάτες και τα οχήματά τους την περίοδο 3/9/2024-6/9/2024.

7. Levante Ferries Group: έκπτωση 50% για επιβάτες και τα οχήματά τους την περίοδο 3/9/2024-6/9/2024.

8. Μινωικές Γραμμές: έκπτωση 50% για επιβάτες, τα οχήματά τους και τα δίκυκλα την περίοδο 3/9/2024-6/9/2024.

9. Saos Ferries: έκπτωση 50% για επιβάτες, τα οχήματά τους και τα δίκυκλα την περίοδο 3/9/2024-6/9/2024.

10. Saronic Ferries: έκπτωση 30% για επιβάτες έως 2/7/2025.

11. SeaJets: έκπτωση 50% για επιβάτες, τα οχήματά τους και τα δίκυκλα την περίοδο 29/8/2024-6/9/2024.

12. Skyros Shipping Co.: έκπτωση 50% για επιβάτες, τα οχήματά τους και τα δίκυκλα την περίοδο 3/9/2024-6/9/2024.

13. Triton Ferries: έκπτωση 50% για επιβάτες, τα οχήματά τους και τα δίκυκλα την περίοδο 3/9/2024-6/9/2024.

Όπως ανέφερε σχετική ανακοίνωση των υπουργείων, κατά τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να προστεθούν και άλλες εταιρείες στον ανωτέρω πίνακα, οπότε και θα εκδοθεί νεότερη ενημέρωση.

Η έκπτωση θα αφορά στην κάλυψη των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών από τους τόπους μόνιμης κατοικίας τους προς το τελικό νησί, στο οποίο αναλαμβάνουν υπηρεσία.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης θα είναι η σχετική απόφαση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που αναφέρει την πρόσληψή τους, και η Αστυνομική τους Ταυτότητα.

Επιπλέον, η εταιρεία SKY express θα παρέχει έκπτωση ύψους 30% για την έκδοση δέκα (10) αεροπορικών εισιτηρίων ανά ενδιαφερόμενο.

Η διαδικασία για τη λήψη της εν λόγω έκπτωσης έχει ως ακολούθως:

* Οι δικαιούχοι θα λάβουν σήμερα, Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου, SMS με έναν μοναδικό κωδικό.

* Στη σελίδα https://www.skyexpress.gr/el/newsletter/anaplirotes-ekpaideutikoi-2024 μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων (όνομα, επώνυμο, mail, τηλέφωνο και τον κωδικό τον οποίο έλαβαν), θα λαμβάνουν στο e-mail τους τον σχετικό εκπτωτικό κωδικό, ώστε να τον εισάγουν κατά τη διαδικασία κράτησης/αγοράς του εισιτηρίου.

Ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης ευχαριστεί θερμά τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστο Στυλιανίδη, καθώς και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και την αεροπορική εταιρεία SΚΥ express, για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα του ΥΠΑΙΘΑ για την παροχή των ανωτέρω διευκολύνσεων.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της διαρκούς μέριμνας αλλά και της ουσιαστικής αναγνώρισης του έργου των εκπαιδευτικών μας οι οποίοι στηρίζουν και συμβάλλουν τα μέγιστα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

