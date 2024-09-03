Σε ισχύ τίθενται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης, από την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, λόγω των παράλληλων εκδηλώσεων – ομιλιών και των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας - πορειών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 88ης ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα από τις 6 το πρωί της Παρασκευής (06-09-2024) μέχρι και τις 8 το απόγευμα της Κυριακής (08-09-2024), δε θα επιτρέπεται η στάση - στάθμευση όλων των οχημάτων, στις οδούς:

Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της, Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου, Αγ. Δημητρίου, από Πλατεία Ευαγγελίστριας μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου και από Προξένων μέχρι Στεφάνου Δραγούμη, στη Γ. Λαμπράκη, από Εγνατία μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου, Αρμενοπούλου, από Μελενίκου μέχρι Εθν. Αμύνης, Ν. Γερμανού, από Πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., στην Ιασωνίδου, από Εγνατία έως Αγ. Δημητρίου, στην Καυτανζόγλου, στο ρεύμα καθόδου.

Από τις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης (05-09-2024) μέχρι και τις 8 το απόγευμα της Κυριακής (08-09-2024) δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων, στις οδούς Λ. Στρατού, από Καυταντζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. και Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.

Το Σάββατο (07-09-2024), από τις 3 το μεσημέρι σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις οδούς Λ. Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου, Βασ. Όλγας, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος, Βασ. Γεωργίου, από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου, Λεωφ. Νίκης, καθ’ όλο το μήκος της, Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος της, Κων/νου Καραμανλή, από Κατσιμίδη μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου, Εγνατία, από Λαγκαδά μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου, Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου, Τσιμισκή, καθ’ όλο το μήκος της, Αγίου Δημητρίου, από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη, Αγίας Σοφίας, από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας, Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της, Βενιζέλου, καθ’ όλο το μήκος της.

Το Σάββατο (07-09-2024) από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, δε θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, από τη συμβολή της με την οδό Κατσιμίδη έως τη συμβολή της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται η ισχύουσα απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία και Αγίας Σοφίας, καθώς και στις Λεωφόρους Νίκης και Μ.Αλεξάνδρου.

Από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου (07-09-2024) και μέχρι το πέρας των σχετικών εκδηλώσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σταδιακά, από τα ανατολικά προς τα δυτικά της πόλης μέσω των οδών Κατσιμίδη – Περιφερειακής οδού – Αγ. Δημητρίου (όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν) – Ολυμπιάδος και από Δυτικά προς Ανατολικά της πόλης μέσω των οδών 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά και Περιφερειακής οδού, καθώς και από την Αγίου Δημητρίου, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα λάβει αυξημένα μέτρα τροχαίας, με το σύνολο των δυνάμεών της και στις καίριες διασταυρώσεις θα υπάρχουν ρυθμιστές τροχονόμοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

