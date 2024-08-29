«Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα»: Εφ' άπαξ καταβολή ή τμηματικά της χρηματοδότησης στον φορέα    

Τη δυνατότητα καταβολής εφ΄άπαξ ή τμηματικά της χρηματοδότησης στον φορέα προβλέπει η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσίφωνα» και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αναλυτικά, η ΚΥΑ η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 4931/28-08-2024) ορίζει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/41171/650/13-04-2023 (στοιχείο 30 ανωτέρω) κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Ορισμός φορέα πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και καταβολής της χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων αντικατάστασης οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με ηλιοθερμικά συστήματα» (Β' 2557), ως ακολούθως:

Α. Το άρθρο 3 «Καταβολή χρηματοδότησης στον Φορέα», αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Καταβολή χρηματοδότησης στον Φορέα

1. Η καταβολή της χρηματοδότησης στον Φορέα του άρθρου 1 της παρούσας, με τον οποίο θα συναφθεί η σύμβαση του άρθρου 2 της παρούσας, διενεργείται εφ' άπαξ μετά από σχετικό αίτημα του φορέα ή τμηματικά ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης των αιτήσεων και την εξέλιξη της δράσης.

2. Στην περίπτωση της τμηματικής καταβολής, καταβάλλεται:

α) 1η δόση, ως προκαταβολή, που ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 30% του προϋπολογισμού της δράσης που διαχειρίζεται, με την υπογραφή της σύμβασης και μετά από σχετικό αίτημα του φορέα,

β) επόμενες δόσεις, ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης των αιτήσεων και την εξέλιξη της δράσης.

3. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή της χρηματοδότησης προς τον Φορέα και στη συνέχεια στους ωφελούμενους γίνεται χωρίς καμία έκπτωση ή κράτηση υπέρ τρίτων, που ενδέχεται να μειώσει το ύψος της χρηματοδότησης που δικαιούται.

4. Το αίτημα για την καταβολή της χρηματοδότησης, που συνιστά έμμεση πληρωμή (επιχορήγηση), υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΝ, ως υπόλογος διαχειριστής, από τον Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Κατάσταση δικαιολογητικών που τηρούνται από τον Φορέα Ελέγχου, ήτοι:

- Αίτημα του Φορέα για την καταβολή της χρηματοδότησης

- Εφόσον πρόκειται για τμηματικές πληρωμές, Υπεύθυνη Δήλωση καλής εκτέλεσης του Φορέα για τη χρηματοδότηση που έχει ήδη λάβει, (για όλες τις δόσεις πλην της 1ης)

β) Υπεύθυνη δήλωση του Φορέα περί μη ενεχυρίασης/ εκχώρησης της πληρωμής

γ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του Φορέα δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Φορέα ε) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του λογαριασμού της παρ. 5

στ) Εφόσον πρόκειται για τμηματικές πληρωμές, πιστοποίηση καταβολής της χρηματοδότησης του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου (για όλες τις δόσεις πλην της 1ης)

ζ) Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ

5. Ο φορέας ανοίγει έντοκο τραπεζικό λογαριασμό για τη δράση που αφορά στην επιχορήγηση για τη μεταφορά των χρηματοδοτήσεων.

6. Η διαδικασία καταβολής της κάθε δόσης γίνεται σύμφωνα με την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 (Β' 2857) κοινή υπουργική απόφαση περί ρυθμίσεων πληρωμών των δαπανών Π.Δ.Ε, όπως κάθε φορά ισχύει.

7. Στον λογαριασμό της παρ. 5 του παρόντος άρθρου κατατίθενται και ενδεχόμενες επιστροφές πληρωμών ή ποσά από καταλογισμούς. Τα ποσά αυτά, καθώς και οι τόκοι που πιθανόν δημιουργηθούν από την παραμονή των κατατιθεμένων κατά τα ανωτέρω στον παραπάνω λογαριασμό, αποτελούν έσοδο του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς της δράσης. Τα τυχόν αδιάθετα ποσά του λογαριασμού, μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση της δράσης κατατίθενται από τον φορέα, με μέριμνα του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου για την παρακολούθηση του έργου του Φορέα, στον υφιστάμενο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Β. Η παρ. 3 του άρθρου 5 «Αποζημίωση για την κάλυψη των διαχειριστικών δαπανών του Φορέα» αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω καταβαλλόμενης αποζημίωσης καθορίζεται μετά από απολογιστικό έλεγχο εξόδων του Φορέα και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 1,5% του προϋπολογισμού σύμφωνα με τον οποίο προκηρύσσεται η εκάστοτε δράση, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού Φ.Π.Α..»

Γ. Η παρ. 6 του άρθρου 5 «Αποζημίωση για την κάλυψη των διαχειριστικών δαπανών του Φορέα» αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η πληρωμή των διαχειριστικών δαπανών του Φορέα γίνεται απολογιστικά, με την υποβολή των αναγκαίων παραστατικών στοιχείων που τεκμηριώνουν την πραγματοποίηση των υπόψη δαπανών, μετά από αίτημα του Φορέα που υποβάλλεται εφόσον ολοκληρωθεί η πληρωμή προς τους ωφελούμενους της χρηματοδότησης που έχει λάβει και την έκδοση πιστοποίησης της παρ. 7 του παρόντος άρθρου.»

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/41171/650/13-04-2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ορισμός φορέα πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και καταβολής της χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων αντικατάστασης οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με ηλιοθερμικά συστήματα» (Β' 2557).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.