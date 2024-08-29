Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: 5 Αστέρια από την QS Top Universities και πρωτιά ξανά για το Πτυχίο Ιατρικής

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μεταξύ των 147 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει 5 αστέρια στην αξιολόγηση του 2024 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities. Πιο συγκεκριμένα με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης πανεπιστήμιων “QS Stars University Ratings” που ολοκληρώθηκε τον Ιουλιο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη βαθμολογία 5 αστέρια (rated excellent) για τη συνολική του απόδοση ως επίσης και 5 αστέρια και στους ακόλουθους συγκεκριμένους τομείς:

• Teaching

• Employability

• Global Engagement

• Online Learning

• Diversity, Equity, Inclusion

• Medicine

Το QS Stars είναι ένα σύστημα ενδελεχούς και σφαιρικής αξιολόγησης ακαδημαϊκών ιδρυμάτων το οποίο εξετάζει δεκάδες διαφορετικούς δείκτες σε σειρά θεματικών απονέμοντας από 1 μέχρι και 5 Αστέρια σε διάφορους τομείς μαζί με μία συνολική τελική βαθμολογία.

Αξίζει να αναφερθεί πως στα ειδικά κριτήρια αριστείας πεδίου σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, για δεύτερη συνεχή φορά σε αξιολόγηση της QS Stars, έλαβε 5 αστέρια - η μόνη ιατρική σχολή στην Κύπρο - γεγονός που την κατατάσσει σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες Ιατρικές Σχολές διεθνώς.

Σημαντική παράμετρος που ερμηνεύει την υψηλή θέση και την ανοδική τάση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην συνολική αξιολόγηση αποτελεί επίσης η σημαντική βελτίωση σε καινοτομικούς τομείς και προγράμματα αιχμής όπως στην απασχολησιμότητα των φοιτητών, την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, στη διαφορετικότητα, ισότητα και ένταξη αλλά και στη παγκόσμια συμμετοχή και το διεθνές αντίκρισμα του.

Πηγή: skai.gr

