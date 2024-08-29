Ελεύθερα αφέθηκαν, με εντολή εισαγγελέα, τα έντεκα άτομα που συνελήφθησαν κατά τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση σε διατηρητέο κτίριο επί της λεωφόρου Στρατού στη Θεσσαλονίκη, όπου επί σειρά ετών στεγαζόταν κατάληψη με την ονομασία «Libertatia».

Ανάμεσα σε όσους συνελήφθησαν ήταν επτά άνδρες και τέσσερις γυναίκες, ηλικίας από 21 έως 33 έτη, στους οποίους η αστυνομία αποδίδει ότι εκτελούσαν παράνομες οικοδομικές εργασίες εντός του κτιρίου.

Προκειμένου να αξιολογηθεί η ποινική τους μεταχείριση, η εισαγγελέας ποινικής δίωξης ζήτησε, μεταξύ άλλων, να διενεργηθεί από την αρμόδια πολεοδομική αρχή επιτόπια αυτοψία ως προς τις φερόμενες αυθαίρετες οικοδομικές εργασίες και να επισυναφθούν υπουργικές αποφάσεις που χαρακτηρίζουν το κτίριο ως διατηρητέο.

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο κτίριο είχε καταστραφεί ολοσχερώς από πυρκαγιά τον Ιανουάριο του 2018 και έκτοτε άτομα που ανήκουν στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο επιχειρούν, κατά καιρούς, την επισκευή του, εκτελώντας διάφορες εργασίες.

Ανάλογες αστυνομικές επιχειρήσεις είχαν γίνει κατά το παρελθόν που οδήγησαν σε προσαγωγές και συλλήψεις.

Μετά την αστυνομική επιχείρηση του προηγούμενου 24ωρου η ΕΛ.ΑΣ. απέκλεισε με λαμαρίνες την είσοδο του κτιρίου ενώ στο σημείο παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

