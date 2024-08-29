Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε 2 αρκουδάκια, συνέβη το βράδυ της Τετάρτης στον δρόμο Φλώρινας-Πτολεμαΐδας (κοντά στον κόμβο της Βεύης).

Στο σημείο βρέθηκε η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του Αρκτούρου μαζί με την αστυνομία που συνέδραμε στην επιχείρηση απομάκρυνσης των δύο νεκρών ζώων καθώς στο σημείο βρισκόταν η μαμά αρκούδα μαζί με το τρίτο αρκουδάκι της που έβγαιναν στο οδόστρωμα.

Πρόκειται για το 2ο θανατηφόρο τροχαίο μέσα σε 10 ημέρες στην περιοχή, σημειώνει σε ανάρτηση του ο Αρκτούρος επισημαίνοντας ότι το νέο αυτό περιστατικό αποτελεί μία ηχηρή υπενθύμιση ότι η αρκούδα εξακολουθεί να παραμένει ένα ευάλωτο είδος.

Σύμφωνα με το Εθνικό Μητρώο Αρκούδας, το εργαλείο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για την παρακολούθηση των στην Ελλάδα (https://el.hellenicbearregister.com), 22 αρκούδες έχουν σκοτωθεί σε τροχαία ατυχήματα από το 2020 έως σήμερα. Ακόμη 12 ζώα από άλλα ανθρωπογενή αίτια (δηλητηριασμένα δολώματα ή πυροβολισμό).

Συνολικά, λοιπόν, είχαμε 34 επιβεβαιωμένα νεκρές αρκούδες σε διάστημα 5 περίπου ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.