Μπάρες πρωτεΐνης ανακαλεί από την αγορά ο ΕΦΕΤ.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά προϊόντων (μπάρες πρωτεΐνης, Ουγγαρίας), στις οποίες ανιχνεύτηκε η παρουσία γλουτένης ενώ επισημαίνονται ως «χωρίς γλουτένη».

Πρόκειται για δύο μπάρες πρωτεΐνης με εμπορική ονομασία "BioTechUSA" και ονομασίες πώλησης:

1) «Protein Bar 70 γρ. banana» με αριθμό παρτίδας 1281206 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 10/01/2026.

2) «Protein Bar 70 γρ. salted caramel» με αριθμό παρτίδας 1289078 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 12/03/2026.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση των συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν ευαισθησία στη γλουτένη και ήδη έχουν προμηθευτεί τις συγκεκριμένες μπάρες να μην τις καταναλώσουν.

