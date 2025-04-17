Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αστυνομικών αρχών στη Ρόδο μετά από καταγγελία για μυστηριώδη κλοπή χρημάτων από χρηματοκιβώτιο στο λογιστήριο πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας.

Το περιστατικό καταγράφηκε το μεσημέρι της Τρίτης 15 Απριλίου 2025, όταν υπάλληλος του ξενοδοχείου διαπίστωσε πως είχαν κάνει «φτερά» σημαντικά χρηματικά ποσά, που φυλάσσονταν σε ασφαλισμένο σημείο του γραφείου του, χωρίς να υπάρχουν εμφανή ίχνη παραβίασης.

Σύμφωνα με την κατάθεση του βοηθού λογιστή του ξενοδοχείου, ο οποίος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος διαχείρισης του χρηματοκιβωτίου, το πρωί της ίδιας ημέρας, γύρω στις 11:00, επιχείρησε να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο το οποίο βρίσκεται σταθερά βιδωμένο σε βιβλιοθήκη εντός του γραφείου του.

Με έκπληξη διαπίστωσε πως από το εσωτερικό του έλειπαν τρία διαφορετικά ποσά:

2.890 ευρώ, τα οποία είχε τοποθετήσει στο χρηματοκιβώτιο από τις 11 Απριλίου,

40.000 ευρώ, που φυλάσσονταν ξεχωριστά,

και 1.700 ευρώ, επίσης εντός ειδικού φακέλου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του dimokratiki.gr, το σύνολο των χρημάτων που έκαναν φτερά ανέρχεται σε 44.590 ευρώ. Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, ενώ στον χώρο κλήθηκε κλιμάκιο της ΓΕΕ (Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών), προκειμένου να προβεί σε εξερεύνηση του σημείου για τυχόν αποτυπώματα ή άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον ή στους δράστες.

Εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι πως τόσο η κεντρική είσοδος του γραφείου, όσο και το ίδιο το χρηματοκιβώτιο, δεν φέρουν κανένα ίχνος παραβίασης. Αυτό το δεδομένο γεννά έντονα ερωτήματα για το πώς και από ποιον έγινε η αφαίρεση των χρημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπάλληλος που κατήγγειλε το γεγονός έχει τα πλήρη δικαιώματα πρόσβασης στο χρηματοκιβώτιο, ενώ δεν έχει αναφερθεί η ύπαρξη άλλου προσώπου με ταυτόχρονη γνώση του κωδικού ή πρόσβασης στον χώρο.

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στη φάση της προανάκρισης. Οι αστυνομικοί εστιάζουν τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον του ξενοδοχείου όσο και σε κάθε πιθανή διαρροή πληροφορίας ή παραβίαση ασφαλείας που μπορεί να οδήγησε στην απώλεια των χρημάτων.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρή, λόγω του μεγάλου χρηματικού ποσού και της απουσίας εμφανών ενδείξεων διάρρηξης. Οι αρχές εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο, από την εσωτερική εμπλοκή μέχρι την τεχνολογικά εξελιγμένη παρέμβαση.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της εξερεύνησης από την ΓΕΕ, ενώ παράλληλα συλλέγονται μαρτυρίες και ενδείξεις που ενδέχεται να ρίξουν φως στην περίπλοκη αυτή υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

