Η Βουλγαρία έχει το υψηλότερο ποσοστό θανάτων από τροχαία δυστυχήματα στην Ευρώπη, με 81,6 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, δηλαδή 78% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 45,5 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους. Αντίστοιχα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση με 59,6 θανάτους ανά εκατομμύριο, δηλαδή 31% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας από τα τελευταία στοιχεία των τροχαίων ατυχημάτων που ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) και ανέλυσε ο ελβετικός ιστότοπος Vignetteswitzerland που ειδικεύεται στην αγορά του επίσημου ελβετικού e-vignette.

Η Ρουμανία είναι 2η χώρα με 81,1 θανάτους από τροχαία δυστυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους, δηλαδή 78% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Το 2023 καταγράφηκαν συνολικά 1.545 θάνατοι από τροχαία ατυχήματα. Η Σερβία βρέθηκε στη 3η θέση με 75,7 θανάτους από τροχαία ανά εκατομμύριο, ποσοστό 65% πάνω από τον μέσο όρο. Συνολικά, 503 θάνατοι σημειώθηκαν στους δρόμους της το 2023.

Η Λετονία ακολούθησε στην 4η θέση, με 75,4 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, ποσοστό 66% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ η Κροατία είχε το πέμπτο υψηλότερο ποσοστό θανάτων από τροχαία ανά εκατομμύριο στην Ευρώπη, με 71,2, 56% υψηλότερο από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ.

Στην πρώτη εξάδα βρέθηκε η Πορτογαλία με 60,2 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, ποσοστό 32% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η Νορβηγία είχε το χαμηλότερο ποσοστό θανάτων από τροχαία στην Ευρώπη, με μόνο 20 θανάτους ανά εκατομμύριο, λιγότερο από το ήμισυ του μέσου όρου της ΕΕ των 27.

«Ενώ έχουν γίνει τεράστια βήματα στην οδική ασφάλεια τις τελευταίες δεκαετίες, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει για να συνεχιστεί η μείωση των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα. Καμία χώρα δεν πέτυχε τον στόχο της σε σχέση με 2013 για μείωση 50% των θανάτων. Η Πολωνία πλησίασε περισσότερο με μείωση 44%. Ορισμένες μάλιστα σημείωσαν αυξήσεις από τα ποσοστά τους το 2013», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ιστότοπου, Mattijs Wijnmalen και συνέχισε:

«Θέλαμε να δούμε ποιες ευρωπαϊκές χώρες είχαν τους πιο θανατηφόρους δρόμους σε σύγκριση με τη μελέτη μας, οπότε εξετάσαμε τους θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους για να δούμε ποιες χώρες τα πήγαιναν καλύτερα με τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα και ποιες είχαν τα περισσότερα περιθώρια βελτίωσης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

