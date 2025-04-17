Ολοένα και περισσότερα έκτακτα δρομολόγια «βάζει» η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ προκειμένου να εξυπηρετήσει τους εκδρομείς του Πάσχα, που κατευθύνονται προς την Αθήνα, τον Πειραιά, αλλά και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της βόρειας Ελλάδας.

Ο πρόεδρος του οργανισμού, Στέφανος Τσόλης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, διατυπώνει την εκτίμηση ότι «φέτος η κίνηση καταγράφεται αυξημένη σε ποσοστό τουλάχιστον 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο».

Ενδεικτικά επισημαίνει: «Βάζουμε συνεχώς έκτακτα δρομολόγια, προκειμένου να ανταποκριθούμε στην επιβατική κίνηση που ξεκίνησε από την περασμένη εβδομάδα και σταδιακά κορυφώνεται από τη Μεγάλη Δευτέρα και μετά. Πραγματικά φέτος η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα έχει χτυπήσει “κόκκινο”, θυμίζοντας τις εποχές εκείνες όπου οι πόλεις τέτοιες ημέρες ερήμωναν».

Αν και ο ίδιος δεν είχε στη διάθεσή του ακριβή στοιχεία, υπογραμμίζει ότι «τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ αναχωρούν με πληρότητα 100% και αν κάποιος επιλέξει να ταξιδέψει τελευταία στιγμή θα πρέπει να βιαστεί να κλείσει το εισιτήριό του, και πάλι δεν είναι σίγουρο ότι θα βρει κιόλας».

Ο ίδιος σημειώνει ότι η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης διαθέτει στόλο που φθάνει τα 320 οχήματα, πολλά εκ των οποίων είναι Euro 6, δηλαδή «το πιο σύγχρονο μοντέλο που υπάρχει σήμερα και κοστίζει έκαστο μέχρι και 300.000 ευρώ». Προσθέτει, παράλληλα, ότι το παλαιότερο λεωφορείο που εκτελεί υπεραστικές διαδρομές φτάνει τα πέντε χρόνια ζωής, γεγονός που επιτεύχθηκε με επένδυση που έγινε τα τελευταία λίγα χρόνια και με στόχο να προσφερθούν στους επιβάτες οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, που θα χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα.

Τα αυτοκίνητα είναι πεντακάθαρα, πολυτελή, εξοπλισμένα ακόμα και με θύρες USB σε όλα τα καθίσματα και με δωρεάν ασύρματο δίκτυο (Wi–Fi), ενώ τα σύγχρονα ανακλινόμενα καθίσματα «υπόσχονται» ξεκούραστο ταξίδι και η δυνατότητά τους να σύρονται προς το πλάι κατά περίπου πέντε εκατοστά δίνει την απαιτούμενη άνεση για να μη στριμώχνονται οι διπλανοί επιβάτες.

Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης διαθέτει 500 οδηγούς, γεγονός που όπως λέει ο κ. Τσόλης, «είναι ιδιαίτερα σημαντικό ιδίως στην εποχή μας όπου η έλλειψή τους ολοένα και αυξάνει». Ο ίδιος αναφέρει ότι ο οργανισμός από το 2016 ως το 2035 έχει μισθώσει χώρο στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και συμπληρώνει ότι εκτελεί και συγκοινωνιακό έργο για λογαριασμό του ΟΑΣΘ, στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης που ανανεώθηκε και θα «τρέχει» μέχρι το τέλος του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

