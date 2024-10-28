Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του οδηγού που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα μία 32χρονη πεζή, στη Ροδόπη, εγκαταλείποντας την στο οδόστρωμα. Πρόκειται για 73χρονο Έλληνα οδηγό φορτηγού, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, κατόπιν έρευνας που διεξήγαγε η Τροχαία Κομοτηνής.

Η θανατηφόρα παράσυρση συνέβη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στην εθνική οδό Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, στο ύψος των νεκροταφείων του οικισμού Σαπών Ροδόπης, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη ερευνώνται.

