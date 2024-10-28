Στη σύλληψη δυο γυναικών που κατηγορούνται για διακεκριμένες κλοπές και εγκληματική ομάδα προχώρησαν χθες (27.10.2024) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι συλληφθείσες, κατά το χρονικό διάστημα από 19.09.2024 έως 26.10.2024, φέρεται να είχαν διαπράξει πέντε κλοπές ανεπιτήρητων τσαντών από πελάτες επιχειρήσεων καταστημάτων στο Ηράκλειο, αφαιρώντας χρήματα και προσωπικά αντικείμενα συνολικής αξίας 495 ευρώ. Επίσης είχαν αφαιρέσει συσκευή κινητού τηλεφώνου και τραπεζικές κάρτες με τις οποίες είχαν πραγματοποιήσει αγορές.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.