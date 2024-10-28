Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Δευτέρα ο 53χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου στο Αμύνταιο Φλώρινας, όπου σημειώθηκε η δηλητηρίαση των 14 ατόμων από διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα, μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Συνολικά 9 από τους επισκέπτες ηλικίας 20 έως 44 ετών διακομίστηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Φλώρινας και οι υπόλοιποι 4 που ήταν πιο βαριά στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

Ένας άνδρας συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Εντατική από χθες. «Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή και σταθερή… Πρέπει να περιμένουμε ο χρόνος να περάσει» δήλωσε ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ, Δημήτρης Τσαλικάκης.

Ποικίλουν τα σενάρια για την αιτία που προκάλεσε τη διαρροή αερίου. Το ενδεχόμενο ο σωλήνας διαφυγής αερίων από την καύση στο λέβητα, που είχε τοποθετηθεί χαμηλά στο κτήριο να μετέφερε το μονοξείδιο από το σύστημα εξαερισμού, διερευνάται ως ένα από τα πιθανά αίτια πρόκλησης της δηλητηρίασης.

Πριν από μια εβδομάδα η περιφερειακή διεύθυνση τουρισμού δυτικής Μακεδονίας είχε επιβάλει πρόστιμο 10.000 ευρώ για ανακριβή και αναληθή στοιχεία τα οποία δεν είχαν συμπληρωθεί στο φάκελο της άδειας που είχε εκδοθεί το 2017 τα στοιχεία αυτά όμως δεν είχαν καμία σχέση με το ατύχημα.

Το ξενοδοχείο, το οποίο επαναλειτούργησε πλήρως ανακαινισμένο με νέο ιδιοκτήτη στις 13 Σεπτεμβρίου, έχει πλέον σφραγιστεί.

Πηγή: skai.gr

