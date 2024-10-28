Στον ουρανό του Ηρακλείου ελληνική σημαία 1,5 στρέμμα

Στον ουρανό του Ηρακλείου υψώθηκε και φέτος μία γιγαντιαίων διαστάσεων σημαία με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η οικογένεια του επιχειρηματία Θόδωρου Καλαθάκη επέλεξε και φέτος να τηρήσει το έθιμο και να υψώσει τη σημαία, της οποίας το μέγεθος φτάνει το 1,5 στρέμμα.

Η σημαία υψώθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου μπροστά από το φρούριο του Κουλέ συγκεντρώνοντας τα βλέμματα δεκάδων Ηρακλειωτών.

«Είμαστε εδώ και με την πρωτοβουλία αυτή θέλουμε να τιμήσουμε αυτή την ημέρα, να χαρούμε όλοι μαζί και να γεμίσει υπερηφάνεια η ψυχή μας» ανέφερε η Ιάσμη Καλαθάκη, διευθύντρια της Kappa Studies.

Το μέγεθος της σημαίας είναι τέτοιο, που την καθιστά ορατή από πολλά σημεία της πόλης του Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

