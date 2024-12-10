Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προφυλακίστηκε ο 39χρονος που σκότωσε την σύζυγό του στους Αμπελόκηπους

Τι είπε στην απολογία του ο 39χρονος που σκότωσε την σύζυγό του στο σπίτι τους και έκρυψε την σορό της στο πατάρι 

Αμπελόκηποι έγκλημα

Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 39χρονος που σκότωσε την σύζυγό του, στο σπίτι τους στους Αμπελόκηπους με σφυρί και στη συνέχεια την έβαλε στο πατάρι. 

Ο καθ´ομολογίαν δράστης, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία μια εβδομάδα μετά το έγκλημα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε προσχεδιάσει να σκοτώσει τη σύζυγό του. Όπως είπε, όταν η σύζυγός του, του είπε ότι το ένα από τα δύο παιδιά δεν ήταν δικό του, άρπαξε ένα σφυρί από την τσάντα της δουλειάς του και τη χτύπησε. 

Σύμφωνα με τον συνήγορό του κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος ήταν συντετριμμένος και έκλαιγε συνεχώς.

Υπενθυμίζεται πως ο εισαγγελέας του έχει ασκήσει ποινική δίωξη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αμπελόκηποι γυναικοκτονία έγκλημα προφυλάκιση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark