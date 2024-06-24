Λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα διενεργήθηκε επιχείρηση διάσωσης 77 ανθρώπων που επέβαιναν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην επιχείρηση συνέδραμαν 3 πλοία του Λιμενικού Σώματος μαζί με 4 παραπλέοντα και 2 ιδιωτικά σκάφη, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νησί της Νάξου με περιπολικό σκάφος και ένα δεξαμενόπλοιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι τους βρίσκονται εκτός κινδύνου και είναι σώοι και αβλαβείς.

Πηγή: skai.gr

