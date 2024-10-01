Μάχη για τρίτη ημέρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ξυλόκαστρο με τα δύο μέτωπα της πυρκαγιάς να μαίνονται δυτικά στα όρια με την Αχαΐα προς Δερβένι – Ευρωστίνα καθώς και ανατολικά προς Ξανθοχώρι και Λουτρό Κορινθίας.

Μιλώντας νωρίτερα στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι και σήμερα θα είναι δύσκολη ημέρα εξαιτίας των αναζωπυρώσεων.

Με το πρώτο φως της ημέρας ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν τα εναέρια μέσα, ενώ ισχυρές παραμένουν και οι επίγειες δυνάμεις προκειμένου να ανακόψουν τις εστίες φωτιάς καθώς και τυχόν αναζωπυρώσεις.

Στο σημείο επιχειρούν 406 πυροσβέστες με 16 ομάδες δασοκομάντος και 123 οχήματα, εθελοντές και εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας αλλά και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και δυνάμεις της δασικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Από αέρος συνδράμουν 8 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 5 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη ενώ αναμένονται δύο ακόμα ελικόπτερα από Ιταλία και Κροατία.

Το πρωί εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση του χωριού Σοφιανά ενώ κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα Τρίτη όλα τα σχολεία του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης στην Κορινθία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας, ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι από τις 12 και μετά το μεσημέρι αναμένεται να ενισχυθούν οι άνεμοι με ορατό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

H έκταση του πύρινου μετώπου έφτασε τα 50 χλμ. σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, ενώ οι φλόγες έφτασαν κοντά στην εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου, η κυκλοφορία στην οποία διεκόπη χθες το βράδυ. Ωστόσο ο δρόμος άνοιξε νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητόδρομου στο Δερβένι. — Olympia Odos (@OlympiaOdosSA) October 1, 2024

Τραυματίστηκαν 2 πυροσβέστες

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Ο ένας τραυματίας με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα και ο δεύτερος τραυματίστηκε στο μάτι από τη βολή του νερού.

Παράλληλα, διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 έχουν σταλεί σε κατοίκους οικισμών της ευρύτερης περιοχής λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την Κυριακή στην περιοχή Ροζενά έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα, σπίτια ενώ κάηκαν δύο άντρες ηλικίας 35 και 40 ετών.

