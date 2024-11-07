Αμαλιάδα: Καταθέτουν πρόσωπα- κλειδιά για τον Παναγιωτάκη

Καθώς η αλήθεια παραμένει… κρυμμένη στις σκιές, ανάμεσα σε κραυγές, ψιθύρους και αναπάντητα ερωτήματα, οι αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το θρίλερ των νεκρών παιδιών σε Αμαλιάδα και Κάτω Αχαΐα, δεν έχουν τέλος, με τον τελευταίο θάνατο, αυτό του μικρού Παναγιώτη, να είναι εκείνος που θα δώσει… απαντήσεις.

Όπως μεταδίδει το patrisnews, τα… στόματα ανοίγουν, κι αυτές τις ημέρες περνούν την πόρτα της ασφαλείας Ήλιδας, πρόσωπα-κλειδιά, με βάση και των εντολών που έχουν δωθεί από την Εισαγγελεία Ηλείας, τόσο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του μόλις 15 μηνών παιδιού που “έφυγε” από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο, όσο και γιατροί, προκειμένου να καταθέσουν.

Ήδη, έχουν καταθέσει στους αξιωματικούς του τμήματος ασφαλείας Ήλιδας, ο γιατρός του νοσοκομείου της Αμαλιάδας, Βαγγέλης Δημητρόπουλος -ο οποίος είναι αυτός που παρέλαβε τον μικρό όταν τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, η διοικητήρια της νοσηλευτικής μονάδας, κ. Μπαχού, καθώς και ο κύριος Σπύρος, σύντροφος της γιαγιάς του Παναγιωτάκη και ο άνθρωπος που του ανοίκει το σπίτι που ζουν όλοι μαζί στο σπίτι της Αμαλιάδας.

Έφυγαν… ξαφνικά απ’ την Αμαλιάδα

Για χθες το απόγευμα, ήταν προγραμματισμένη και η κατάθεση της γιαγιάς του Παναγιώτη, της κυρίας Φώτος. Η ίδια έφυγε… άρον-άρον από την Αμαλιάδα, μαζί με την Πόπη, την εγγονή της και τον κύριο Σπύρο, χωρίς να δώσει εξηγήσεις για το πού πάνε και τί τους οδήγησε σε αυτή τους την απόφαση.

Υπενθυμίζουμε πως η αρχική κατάθεση της γιαγιάς, που την είδαμε να… λυγίζει προχθές στο μνημόσυνο για τους τρεις μήνες του παιδιού, ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τρίτης, όμως λόγω της συναισθηματικής φόρτισης, ζήτησε από τους αστυνομικούς αυτή να γίνει χθες, όμως και πάλι, δεν εμφανίστηκε.

Κι αυτό, θα προκαλούσε στον κάθ’ ένα εύλογα ερωτήματα… Όπως για παράδειγμα, γιατί άνθρωποι που… νοιάζονται κατά τ’ άλλα, να μάθουν την αιτία που “έφυγε” το παιδί από κοντά τους αναπάντεχα, δεν πάνε να καταθέσουν για να συντομεύσει η διαδικασία.

Προτιμούν -όπως φαίνεται- να βγαίνουν νύχτα-μέρα στα… κανάλια και να απαντούν στις ερωτήσεις των παρουσιαστών και των σχολιαστών, παρά να… πάνε να καταθέσουν τα όσα γνωρίζουν στις Αρχές προκειμένου να μπει ένα τέλος σε αυτό το θρίλερ.

Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αναμένεται να περάσει την πόρτα του αστυνομικού τμήματος της Ήλιδας και η Πόπη, η μητέρα του παιδιού προκειμένου να δώσει συμπληρωματική κατάθεση ώστε να βοηθήσει στο έργο των Αρχών. Έχει ήδη δώσει κατάθεση, αλλά και συμπληρωματική όταν παρέδωσε με τον δικηγόρο της στην Ασφάλεια το πανάκι-πειστήριο για τον θάνατο του μικρού.

Με εισαγγελική παραγγελία η δικογραφία για το θάνατο του Παναγιωτάκη αλλά και οι δικογραφίες των άλλων τεσσάρων μωρών θα συγκεντρωθούν και θα ερευνηθούν από την αρχή τα πάντα.

Η… παρέλαση της Ειρήνης

Αυτό που επίσης προκαλεί… εντύπωση και γεννά ερωτήματα είναι τα… πέρα-δώθε στις τηλεοπτικές εκπομπές, στα πάνελ και στα… παράθυρα της 24χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου. Τις τελευταίες ημέρες η νεαρή… πρωταγωνιστεί στην τηλεόραση, άλλοτε με… απευθείας συνδέσεις από ξενοδοχεία κι άλλοτε από τα στούντιο των τηλεοπτικών σταθμών που βρίσκονται στην Αθήνα. Αλήθεια, που βρίσκει τα χρήματα η Ειρήνη να πληρώνει τα ξενοδοχεία που μένει σε Πύργο και Αθήνα, αλλά και για τις μετακινήσεις της με… ταξί από την Ηλειακή πρωτεύουσα στην Αττική; Και μιλάμε για μια γυναίκα που ούτε εργάζεται αλλά ούτε έχει να λαμβάνει από κάπου -σύμφωνα με τα δικά της λεγόμενα.

Με τρεις μήνες καθυστέρηση στέλνεται η ιατροδικαστική του Παναγιωτάκη

Τώρα πια οι Αρχές εκτός από τις καταθέσεις, περιμένουν και την ιατροδικαστική έκθεση του Παναγιωτάκη. Η απάντηση δεν θα είναι άμεση, καθώς τα δείγματα για τις ιστολογικές και τις τοξικολογικές εξετάσεις, θα αποσταλούν σε εργαστήρια μέσα στις επόμενες ώρες. Έχουν περάσει όμως, ήδη, τρεις μήνες από τον θάνατο του μωρού.

Ο Θάνατος του Παναγιωτάκη θα ξεκλειδώσει το μυστήριο. Η Ειρήνη Μουρτζούκου, που ήταν… παρούσα και σε αυτό το μωρό, δηλώνει ότι έχει ζητήσει να ερευνηθεί και η ίδια, μετά και τις υποψίες που εξέφρασε από την πρώτη στιγμή ο πατέρας του παιδιού.

