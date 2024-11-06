Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανάφλεξη σε βενζινάδικο στη Λάρισα- Ένας τραυματίας

Aνάφλεξη σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο κέντρο της πόλης

Λάρισα: Ανάφλεξη σε βενζινάδικο

Συναγερμός σήμανε λίγα λεπτά μετά τις 10.00 σήμερα το βράδυ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας.

Αιτία ήταν η κλήση για ανάφλεξη σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο κέντρο της πόλης και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις για το σημείο.

Όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες υπήρξε «εκτόνωση» με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, και ο έλεγχος στο πρατήριο στη συνέχεια από τους άνδρες της ΠΥΛ.

Από τον θόρυβο που προκλήθηκε η γειτονιά σηκώθηκε στο… πόδι και πολλοί ήταν αυτοί που άφησαν τις οικίες τους για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Πηγή: Larissanet

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: βενζινάδικο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark