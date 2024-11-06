Λάρισα: Ανάφλεξη σε βενζινάδικο

Συναγερμός σήμανε λίγα λεπτά μετά τις 10.00 σήμερα το βράδυ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας.

Αιτία ήταν η κλήση για ανάφλεξη σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο κέντρο της πόλης και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις για το σημείο.

Όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες υπήρξε «εκτόνωση» με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, και ο έλεγχος στο πρατήριο στη συνέχεια από τους άνδρες της ΠΥΛ.

Από τον θόρυβο που προκλήθηκε η γειτονιά σηκώθηκε στο… πόδι και πολλοί ήταν αυτοί που άφησαν τις οικίες τους για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

