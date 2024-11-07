Εορτολόγιο: Σε ποιον να ευχηθείτε σήμερα «χρόνια πολλά»

Η εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αθηνοδώρου, καθώς και Των τριαντατριών Μαρτύρων εν Μελιτινή.
Σήμερα ευχηθείτε «Χρόνια Πολλά» στους:
Αθηνόδωρος, Αθηνόδωρας, Αθηνοδωρής, Δώρης, Αθηνοδώρα
Ερνέστος, Ερνέστα, Ερνεστίνη, Ερνεστίνα
Θεαγένης, Θεαγένιος, Θεαγενεία, Θεαγενία
Θεμέλη, Θεμελίνα, Θεμέλιος
☀ Ανατολή ήλιου: 06:57 - Δύση ήλιου: 17:20
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.