Εορτολόγιο: Σε ποιον να ευχηθείτε σήμερα «Χρόνια Πολλά»

Η εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αθηνοδώρου, καθώς και Των τριαντατριών Μαρτύρων εν Μελιτινή

Η εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αθηνοδώρου, καθώς και Των τριαντατριών Μαρτύρων εν Μελιτινή. 

Σήμερα ευχηθείτε «Χρόνια Πολλά» στους:    
Αθηνόδωρος, Αθηνόδωρας, Αθηνοδωρής, Δώρης, Αθηνοδώρα
Ερνέστος, Ερνέστα, Ερνεστίνη, Ερνεστίνα
Θεαγένης, Θεαγένιος, Θεαγενεία, Θεαγενία
Θεμέλη, Θεμελίνα, Θεμέλιος

☀ Ανατολή ήλιου: 06:57 - Δύση ήλιου: 17:20

Πηγή: skai.gr

