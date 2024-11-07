Εορτολόγιο: Σε ποιον να ευχηθείτε σήμερα «χρόνια πολλά»

Η εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αθηνοδώρου, καθώς και Των τριαντατριών Μαρτύρων εν Μελιτινή.

Σήμερα ευχηθείτε «Χρόνια Πολλά» στους:

Αθηνόδωρος, Αθηνόδωρας, Αθηνοδωρής, Δώρης, Αθηνοδώρα

Ερνέστος, Ερνέστα, Ερνεστίνη, Ερνεστίνα

Θεαγένης, Θεαγένιος, Θεαγενεία, Θεαγενία

Θεμέλη, Θεμελίνα, Θεμέλιος

☀ Ανατολή ήλιου: 06:57 - Δύση ήλιου: 17:20

Πηγή: skai.gr

