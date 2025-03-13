Αναστάτωση επικράτησε το πρωί έξω από το 1ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας, όταν δύο μαθητές πιάστηκαν στα χέρια για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια εκπαιδευτικών και συμμαθητών, που έσπευσαν να χωρίσουν τους νεαρούς πριν η κατάσταση ξεφύγει περαιτέρω.

Ωστόσο, η σύγκρουση είχε ήδη πάρει επικίνδυνες διαστάσεις, με αποτέλεσμα ο ένας από τους μαθητές να τραυματιστεί και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Οι πληροφορίες του Patrisnews, σχετικά με την κατάσταση της υγείας του παραμένουν ασαφείς, ενώ η Αστυνομία διερευνά τα αίτια της αιματηρής συμπλοκής.

