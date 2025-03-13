Του Μάκη Συνοδινού

Ήταν 1η Απριλίου του 2024 όταν ένα νεαρό κορίτσι η Κυριακή Γρίβα έπεφτε νεκρή από το μαχαίρι του πρώην συντρόφου της λίγα μέτρα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Ένα χρόνο σχεδόν μετά ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης που συγκλόνισε το πανελλήνιο καθώς οι τέσσερεις αστυνομικοί που το μοιραίο εκείνο βράδυ δεν προστάτεψαν ως όφειλαν την 28χρονη κοπέλα που εκλιπαρούσε για βοήθεια, έρχονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλείψεως.

Συγκεκριμένα η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση κάλεσε την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τον σκοπό που βρισκόταν στο εξωτερικό φυλάκιο και δεν έκανε καμία ενέργεια ώστε να προφυλάξει την Κυριακή καθώς και τον εκφωνητή της Άμεσης Δράσης ο οποίος όταν η Κυριακή Γρίβα ζήτησε περιπολικό ώστε να επιστρέψει ασφαλής σπίτι της εκείνος της απάντησε πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί τους καλεί σε απολογία.

Η ποινική δίωξη ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η επόπτρια λόγω αποστρατείας δεν υπηρετεί στο Σώμα ενώ ο σκοπός λόγω απόταξης για προηγούμενο παράπτωμα. Στην αξιωματικό της υπηρεσίας έχει επιβληθεί ποινή αργίας με απόλυση και στον τηλεφωνητή χρηματικό πρόστιμο.

Ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκαν εχτές και οι γονείς της άτυχης Κυριακής προκειμένου να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ζητώντας δικαίωση αλλά και την παραδειγματική τιμωρία όσων ευθύνονται για τον θάνατο της κόρης της η οποία δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της

Στη μνήμη της Κυριακής, ο πατέρας της Θανάσης Γρίβας ζήτησε από τον δήμο Αγίων Αναργύρων να κατασκευαστεί μνημείο μπροστά από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων όπου δολοφονήθηκε η κόρη του ώστε να μην ξεχαστεί ποτέ το έγκλημα που τελέστηκε αλλά και για να στείλει μήνυμα κατά των γυναικοκτονιών.

Πηγή: skai.gr

