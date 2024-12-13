Η Ήβη και η Καλυψώ είναι 2 από τα 8 άλογα -μινιατούρες που έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση για να «θεραπεύουν» ανάπηρα παιδιά και ηλικιωμένους σε οίκους ευγηρίας.

Το Associated Press ακολούθησε τα πανέμορφα ιπποειδή στις επισκέψεις τους σε γηροκομεία και σχολεία της Αθήνας. Παρέχουν μια μορφή θεραπείας προσφέροντας πολύτιμες αλληλεπιδράσεις και εμπειρίες μάθησης, ιδιαίτερα σε άτομα που περιορίζονται σε νοσοκομεία ή οίκους φροντίδας.

Μαθητής αγκαλιάζει την Ήβη, το άλογο μινιατούρα που χρησιμοποιείται για θεραπευτικά προγράμματα, στην Αθήνα (AP Photo/Θανάσης Σταυράκης)

Τα άλογα ανήκουν στο Gentle Carousel Greece, ένα ελληνικό παρακλάδι της φιλανθρωπικής οργάνωσης Gentle Carousel Miniature Therapy Horses με έδρα τη Φλόριντα που προσφέρει επισκέψεις σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης και οίκους φροντίδας.

Εκπαιδευμένα πάνω από δύο χρόνια για να εργάζονται, με ευάλωτα παιδιά και ενήλικες, τα μικροσκοπικά ιπποειδή, που έχουν ύψος περίπου 75 εκατοστά (30 ίντσες), παρέχουν μια μορφή θεραπείας με κατοικίδια που οι φροντιστές λένε ότι προσφέρει πολύτιμες αλληλεπιδράσεις και εμπειρίες μάθησης, ιδιαίτερα σε άτομα που περιορίζονται σε νοσοκομεία ή οίκους φροντίδας.

Μαθητής σε σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες αγκαλιάζει την Ήβη, ένα άλογο μινιατούρα που χρησιμοποιείται για θεραπευτικά προγράμματα (AP Photo/Θανάσης Σταυράκης)

Αλλά η φιλανθρωπική οργάνωση στην οποία συμμετέχουν αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα ​​— τη διευθύνει μια γυναίκα που χρηματοδοτεί η ίδια ολόκληρη την επιχείρηση, με έναν βοηθό και καμία ομάδα υποστήριξης.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Ξεκίνησε το 2014 από τη Μίνα Καραγιάννη, αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων και σχεδιάστρια. Η κ. Καραγιάννη συνάντησε το Gentle Carousel ενώ έψαχνε στο διαδίκτυο για πληροφορίες σχετικά με τη φροντίδα ενός εγκαταλειμμένου πόνυ Shetland που είχε σώσει.

Όταν είδε φωτογραφίες από τη δουλειά της φιλανθρωπικής οργάνωσης σε παιδιατρικούς ογκολογικούς θαλάμους συγκινήθηκε και είπε: «Εντάξει, πρέπει να το φέρουμε αυτό στην Ελλάδα».

Χρειάστηκαν μήνες για να πείσει τη φιλανθρωπική οργάνωση των ΗΠΑ να συνεργαστεί μαζί της, και ακόμη περισσότερο για να αποκτήσει τις απαιτούμενες άδειες και να κανονίσει τη μεταφορά για να φέρει τα άλογα.

Πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενη μέσω της καθημερινής της δουλειάς, η Καραγιάννη έχει τώρα συνολικά οκτώ άλογα - το αμερικανικό έξι, ένα που γεννήθηκε αργότερα στην Ελλάδα και τον Μπίλι, το διασωθέν πόνυ.

Η Καραγιάννη μετέτρεψε την οικογενειακή της γη στη Ραφήνα, ε Magic Garden, με στάβλους, μάντρα για τα άλογα να τρέχουν ελεύθερα καθημερινά, ένα μικρό καφέ και χώρο για παιδικά πάρτι και βαπτίσεις.

Η Ιδρύτρια του Gentle Carousel Greece, Μίνα Καραγιάννη, με τα άλογα μινιατούρες Calypso (AP Photo/Θανάσης Σταυράκης)

Από το 2014 που άνοιξε για πρώτη φορά το Gentle Carousel Greece μέχρι τα πρώτα lockdown για τον COVID-19 το 2020, η Καραγιάννη είπε ότι η μικρή της ομάδα ιπποειδών είδε περίπου 12.000 παιδιά.

Δύσκολες στιγμές

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο δημοτικό σχολείο παιδιών με αναπηρίες στην Αθήνα, το προσωπικό παρέταξε τα παιδιά σε αναπηρικά καροτσάκια, ώστε το καθένα να περάσει μερικές στιγμές με τα άλογα.

«Είναι απίστευτο, οι αντιδράσεις. Είναι σαν κάτι να τους ξυπνά τις αισθήσεις», είπε στο AP η δασκάλα ειδικών αναγκών Ελένη Βολικάκη.

Το κρατικό σχολείο, το οποίο μοιράζεται τις εγκαταστάσεις με μια ιδιωτική φιλανθρωπική οργάνωση για παιδιά με αναπηρία, την ΕΛΕΠΑΠ, απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-14 ετών με γνωστικά ή κινητικά προβλήματα ή και τα δύο. Οτιδήποτε ενθαρρύνει τα παιδιά να κάνουν ακόμη και μικρές χειρονομίες, όπως να απλώσουν το χέρι για να χαϊδέψουν ένα άλογο, «είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Ειδικά όταν είναι αυθόρμητο και προέρχεται απευθείας από το παιδί και δεν υποκινείται από εμάς», είπε η Βολικάκη.

«Είδαμε πράγματα που δεν περιμέναμε. Είδαμε παιδιά με αυτισμό ή παιδιά που γενικά φοβούνται τα ζώα, να πλησιάζουν πολύ κοντά, να αφήνουν τα αλογάκια να τους πλησιάσουν», είπε η Βολικάκη. «Και είδαμε… αυθόρμητη επαφή που υπό άλλες συνθήκες δεν θα βλέπαμε».

Τα μικροσκοπικά άλογα δεν μαγεύουν μόνο τα παιδιά.

Στην παραθαλάσσια περιοχή της Νέας Μάκρης βορειοανατολικά της Αθήνας, κάτοικοι ενός οίκου ψυχιατρικής φροντίδας ενηλίκων συγκεντρώνονται για να χαιρετήσουν τον Όμηρο – έναν 12χρονο άλογο - μινιατούρα με χαίτη και μπλε μάτια.

Κάποιοι δείχνουν τον ενθουσιασμό τους στην πολυαναμενόμενη επίσκεψη. Άλλοι είναι ντροπαλοί στην αρχή, αλλά σχεδόν όλοι πλησιάζουν τελικά τον Όμηρο, οδηγώντας τον γύρω από την αίθουσα αναψυχής του σπιτιού ή απλώς ψιθυρίζοντας του.

«Η αλληλεπίδραση είναι ανεκτίμητη», δήλωσε ο κοινωνικός λειτουργός Άλεξ Κροκίδας, ο οποίος είναι επικεφαλής του προσωπικού στο σπίτι του οίκου φροντίδας

«Προσφέρει, έστω και εν συντομία, την ευκαιρία να δημιουργηθεί ένας δεσμός που δεν είναι απειλητικός, που έχει τρυφερότητα, ησυχία», είπε ο Κροκίδας. «Ας μην ξεχνάμε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες στη ζωή τους».

Συναντώντας τον Όμηρο και έχοντας ο καθένας μερικές στιγμές μαζί του «τους δίνει την ευκαιρία να είναι λίγο πιο ήρεμοι, να μην νιώσουν απειλή, να χαϊδέψουν το ζώο», είπε ο Κροκίδας. «Όλα αυτά είναι πολύ θεραπευτικά, είναι βαθιά θεραπευτικά».

Ο Γιώργος, ένας από τους κατοίκους, κράτησε αρχικά αποστάσεις πριν αφήσει τον Όμηρο να πλησιάσει. Έγειρε το κεφάλι του κοντά στη χαίτη που έτρεχε.

«Μου έδωσε ένα όμορφο συναίσθημα όταν ήταν εδώ», είπε αφού ο Όμηρος επέστρεψε στην αίθουσα αναψυχής. «Τώρα που έφυγε, νιώθω μια απουσία».

