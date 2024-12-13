Μουντιάλ 2026: Οι αντίπαλοι της εθνικής στα προκριματικά

Ρεαλιστικό είναι το όνειρο πρόκρισης στο Μουντιάλ του 2026 για την Εθνική ομάδα μετά την κλήρωση που έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η Ελλάδα είναι στον τρίτο προκριματικό όμιλο, σε γκρουπ τεσσάρων, όπου θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Πορτογαλία-Δανία (που θα γίνει στις 23 Μαρτίου), την Σκωτία (αντίπαλος και στα playoffs του Nations League στις 20 και 23 Μαρτίου) και την Λευκορωσία (που με τα υπάρχοντα δεδομένα παίζει σε ουδέτερο έδαφος λόγω του πολέμου).

Υπενθυμίζεται πως οι πρώτοι καθενός από τους δώδεκα ομίλους προκρίνονται στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα γίνει σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Υπάρχει όμως και... δεύτερη ευκαιρία.

Οι αγώνες των ομίλων της ευρωπαϊκής ζώνης θα αρχίσουν τον Μάρτιο και θα ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο του 2025. Οι νικητές των δώδεκα ομίλων θα εξασφαλίσουν μια θέση στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, η οποία θα διεξαχθεί στα γήπεδα των HΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Για τις υπόλοιπες τέσσερις θέσεις που αντιστοιχούν στην UEFA θα διεξαχθούν playoffs, στα οποία θα συμμετάσχουν 16 ομάδες και συγκεκριμένα οι 12 δεύτεροι των προκριματικών ομίλων και οι 4 καλύτεροι πρώτοι των ομίλων του Nations League που δεν θα έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση ως νικητές ομίλου, ούτε θα έχουν εισέλθει στα playoffs ως δεύτεροι.

Στην Ζυρίχη για την κλήρωση ήταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μαζί με τους Δημήτρη Σαλπιγγίδη και Βασίλη Τοροσίδη.

Αναλυτικά οι όμιλοι:

1ος Όμιλος: Νικητής Γερμανία-Ιταλία, Σλοβακία, Β. Ιρλανδία, Λουξεμβούργο

2ος Όμιλος: Ελβετία, Σουηδία, Σλοβενία, Κόσοβο

3ος Όμιλος: Ηττημένος Πορτογαλία-Δανία, Ελλάδα, Σκωτία, Λευκορωσία

4ος Όμιλος: Νικητής Γαλλία-Κροατία, Ουκρανία, Ισλανδία, Αζερμπαϊτζάν

5ος Όμιλος: Νικητής Ισπανία-Ολλανδία, Τουρκία, Γεωργία, Βουλγαρία

6ος Όμιλος: Νικητής Πορτογαλία-Δανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Αρμενία

7ος Όμιλος: Ηττημένος Ισπανία-Ολλανδία, Πολωνία, Φινλανδία, Λιθουανία, Μάλτα

8ος Όμιλος: Αυστρία, Ρουμανία, Βοσνία, Κύπρος, Σαν Μαρίνο

9ος Όμιλος: Ηττημένος Γερμανία-Ιταλία, Νορβηγία, Ισραήλ, Εσθονία, Μολδαβία

10ος Όμιλος: Βέλγιο, Ουαλία, Β. Μακεδονία, Καζακστάν, Λίχτενσταϊν

11ος Όμιλος: Αγγλία, Σερβία, Αλβανία, Λετονία, Ανδόρα

12ος Όμιλος: Ηττημένος Γαλλία-Κροατία, Τσεχία, Μαυροβούνιο, Ν. Φερόε, Γιβραλτάρ

