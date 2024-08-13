Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι τα άλογα είναι πολύ πιο έξυπνα από ό,τι νομίζαμε - Πώς προδόθηκαν 

Μπορείς να οδηγήσεις ένα άλογο σε νερό και όπως αποδείχθηκε να το πείσεις να πιει αν η ανταμοιβή που πρόκειται να του δώσεις είναι αρκετά ικανοποιητική για εκείνο, σύμφωνα με νέες έρευνες.

Ειδικότερα, μια νέα έρευνα, σύμφωνα με το BBC, υποστηρίζει ότι τα άλογα είναι πολύ πιο έξυπνα από ότι νομίζουμε, καθώς παρατηρήθηκε ότι μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα σε εκπαιδευτικά παιχνίδια με λιχουδιές και εναλλασσόμενους κανόνες.

Ερευνητές από Πανεπιστήμιο Nottingham Trent (NTU) δήλωσαν ότι έμειναν έκπληκτοι από το πόσο γρήγορα τα άλογα «έπιαναν» το νόημα του παιχνιδιού, καταρρίπτοντας προηγούμενες μελέτες σύμφωνα με τις οποίες ο εγκέφαλος των αλόγων ανταποκρίνεται σε άμεσα ερεθίσματα και δεν είναι τόσο περίπλοκος, ώστε να αναπτύσσει στρατηγική.

Τα νέα ευρήματα μπορούν να οδηγήσουν σε συστήματα εκπαίδευσης που προσομοιάζουν περισσότερο στα ανθρώπινα και κατ' επέκταση να βελτιώσουν την ευημερία των αλόγων.

Πως προδόθηκαν τα άλογα και αποδείχθηκε ότι δεν είναι χαζά

Η έρευνα περιελάμβανε 20 άλογα, που αρχικά ανταμείβονταν με μια λιχουδιά αν ακουμπούσαν ένα κομμάτι χαρτιού με τη μύτη τους.

Στο δεύτερο στάδιο, εισήχθη στο παιχνίδι ένας φωτεινός σηματοδότης stop, και άλλαξαν οι κανόνες. Αυτή τη φορά έπαιρναν λιχουδιά αν ακουμπούσαν το χαρτί όταν το φως έσβηνε.

Αυτό δεν άλλαξε τη συμπεριφορά των αλόγων, καθώς παρατηρήθηκε ότι άγγιζαν το χαρτί ανεξάρτητα από την κατάσταση του φωτός. Τα πράγματα, ωστόσο, άλλαξαν όταν οι κανόνες μεταβλήθηκαν για τρίτη φορά.

Συγκεκριμένα, στο τελικό στάδιο, οι ερευνητές εισήγαγαν μια ποινή τάιμ άουτ 10 δευτερολέπτων αν τα άλογα άγγιζαν το χαρτί ενώ ήταν αναμμένος ο φωτεινός σηματοδότης στοπ.

Η ομάδα των ερευνητών παρατήρησε μια ταχεία προσαρμογή στη συμπεριφορά των αλόγων. Τώρα υπήρχε κόστος σε περίπτωση λάθους. Όλα τους, επομένως, γρήγορα έμαθαν να παίζουν σύμφωνα με τους κανόνες για να αποφύγουν το τάιμ άουτ, είπαν οι ερευνητές.

Οι ερευνητές περίμεναν ότι τα άλογα θα προσαρμοστούν αλλά όχι και τόσο γρήγορα. Ανέφεραν ότι το γεγονός ότι τα άλογα ανταποκρίθηκαν τόσο γρήγορα σημαίνει ότι αντιλαμβάνονταν τον κανόνα του φωτεινού σηματοδότη stop, αλλά δεν έβρισκαν λόγο να τον ακολουθήσουν εφόσον δεν υπήρχε κάποια συνέπεια. Έτσι, προδόθηκε η ευφυΐα τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.