ΕΦΕΤ: Ανάκληση της «Ρεγγοσαλάτας καπνιστής» λόγω του μικροβίου λιστέρια

Την παρουσία του μικροβίου Listeria Monocytogenes στο προϊόν «Ρεγγοσαλάτα καπνιστή» διαπίστωσε ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και το Εργαστήριο Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων της Αθήνας του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο επίσημων ελέγχων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ρεγγοσαλάτα καπνιστή με την επωνυμία «GOURMET FOOD BOSRHOROUS», η οποία διακινείται στην Ελλάδα σε συσκευασίες των 200 γρ. από την επιχείρηση «Νικόλαος Γ. Evren» (Σαλαμίνος 50, Καλλιθέα Αττικής).

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε από την επιχείρηση την άμεση ανάκληση/απόσυρση της παρτίδας LOT 011-124 του εν λόγω προϊόντος με ημερομηνία ανάλωσης 01.02.2025 και οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.