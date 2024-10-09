Λογαριασμός
Σαν άλλος βασιλιάς, με άλογα, πανηγύρισε την εκλογή του στο 15μελές μαθητής του 2ου ΓΕΛ Βούλας - Δείτε βίντεο 

Πήδηξε τα κάγκελα και περπάτησε πάνω στο κόκκινο χαλί που του είχαν στρώσει οι συμμαθητές του, οι οποίοι τον υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό 

Μαθητής Βούλας

Επικό βίντεο στο viral Tik Tok δείχνει μαθητή που εξελέγη πρόεδρος 15μελούς στο 2o Γενικό Ενιαίο Λύκειο Βούλας να πανηγυρίζει τη νίκη του με ένα μοναδικό τρόπο...

@culzito NOT LIKE US. #fyp #fy #greece #president #foru #video #art #life #mpesfypgamw #school #stitch #dueto #goviral ♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral - WZ Beat

Σαν... άλλος βασιλιάς Κάρολος επισκέφθηκε το σχολείο του με άμαξα με δύο άλογα, ένα άσπρο και ένα μαύρο και χαιρέτισε τους συμμαθητές-ψηφοφόρους του, οι οποίοι τον αποθέωσαν. Φόρεσε κουστούμι και κόκκινη γραβάτα. 

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, πήδηξε τα κάγκελα και περπάτησε πάνω στο κόκκινο χαλί που του είχαν στρώσει οι συμμαθητές του, οι οποίοι τον υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό.

