Επικό βίντεο στο viral Tik Tok δείχνει μαθητή που εξελέγη πρόεδρος 15μελούς στο 2o Γενικό Ενιαίο Λύκειο Βούλας να πανηγυρίζει τη νίκη του με ένα μοναδικό τρόπο...

Σαν... άλλος βασιλιάς Κάρολος επισκέφθηκε το σχολείο του με άμαξα με δύο άλογα, ένα άσπρο και ένα μαύρο και χαιρέτισε τους συμμαθητές-ψηφοφόρους του, οι οποίοι τον αποθέωσαν. Φόρεσε κουστούμι και κόκκινη γραβάτα.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, πήδηξε τα κάγκελα και περπάτησε πάνω στο κόκκινο χαλί που του είχαν στρώσει οι συμμαθητές του, οι οποίοι τον υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό.

