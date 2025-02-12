Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στην Πυροσβεστική όταν δέχθηκε τηλεφώνημα για έκρηξη σε σχολείοο στην Αγία Βαρβάρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε μέσα στο κυλικείο και προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.
Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα ενώ εξετάζεται αν προκλήθηκε από έκρηξη σωλήνα καλοριφέρ ή από φιάλη υγραερίου που υπήρχε μέσα στο κυλικείο.
Πηγή: skai.gr
