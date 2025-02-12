Λογαριασμός
Έκρηξη τη νύχτα σε σχολείο στην Αγία Βαρβάρα

Σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε μέσα στο κυλικείο και προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές 

σχολείο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στην Πυροσβεστική όταν δέχθηκε τηλεφώνημα για έκρηξη σε σχολείοο στην Αγία Βαρβάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε μέσα στο κυλικείο και προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

 Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα ενώ εξετάζεται αν προκλήθηκε από έκρηξη σωλήνα καλοριφέρ ή από φιάλη υγραερίου που υπήρχε μέσα στο κυλικείο.

TAGS: Έκρηξη σχολείο Αγία Βαρβάρα
