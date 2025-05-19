Πορεία με αφορμή την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων που τιμάται σήμερα πραγματοποιούν αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέλη της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας αλλά και ποντιακών συλλόγων από διάφορες περιοχές της χώρας.

Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Αγίας Σοφίας και αναμένεται να καταλήξει στο τουρκικό προξενείο, επί της οδού Αγίου Δημητρίου.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων αλλά και κατάθεση στεφάνων Μνημείο Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας ενώ τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή για τους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων.

Πόντιοι χορευτές υπό τους ήχους ποντιακής λύρας χόρεψαν σέρρα, τον πυρρίχιο χορό των Ποντίων με το κοινό να τους καταχειροκροτεί.

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση στην πλατεία Αγίας Σοφίας ήταν ο Πολιτικός Επιστήμονας/ Διεθνολόγος – Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Γαλλίας και της Ομοσπονδίας Κυπρίων Ευρώπης, ο Ευαγόρας Μαυρομμάτης.

Στην ομιλία του τόνισε πως συνεχίζεται ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου αλλά και των άλλων γενοκτονιών που έχει διαπράξει η Τουρκία. «Μόνο μια διεθνής ειλικρινή συγγνώμη όπως αυτή της Τουρκίας προς το Ισραήλ μπορεί να ανοίξει τον δρόμο ώστε κάτι τέτοιο να μην συμβεί ξανά». Τόνισε ακόμη πως ο ελληνισμός δεν πρέπει να λησμονήσει ποτέ της θηριώδες των Τούρκων «που θεωρούν πατέρα τους τον ειδεχθέστερο σφαγέα».

«Εμείς θυμόμαστε το θέμα είναι να θυμούνται και κάποιοι άλλοι. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις ανελέητες σφαγές», σημείωσε ακόμα ο κ. Μαυρομμάτης.

«Έχουμε χρέος να πορευτούμε να μην βιώσει ο ελληνισμός άλλες γενοκτονίες άλλους ξεριζωμούς. Οι κρατούντες υπήρξαν διαχρονικά ανάξιοι να αποκαταστήσουν Πόντιους που ξεριζώθηκαν», ανέφερε ακόμα ο κ. Μαυρομμάτης.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, τόνισε μεταξύ άλλων πως «μέχρι να αναγνωρίσουν όλα τα κράτη αυτό το έγκλημα θα μαζευόμαστε εδώ δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Ο Ελληνισμός θρηνεί βουβά όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να το κάνει» ενώ έκανε αναφορά στις θηριωδίες που υπέστησαν οι Έλληνες του Πόντου.

Για «οργανωμένο έγκλημα εξόντωσης των Ελλήνων του Πόντου» έκανε λόγο στην τοποθέτησή της η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά. «Ήταν γενοκτονία και η λέξη αυτή πρέπει να ακούγεται καθαρά και χωρίς δισταγμούς», υπογράμμισε επίσης λέγοντας πως «η μνήμη είναι ιερή».

«106 χρόνια μετά 353 χιλιάδες ψυχές συνεχίζουν να ζητούν δικαίωση», δήλωσε στην τοποθέτησή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης τονίζοντας πως ο αγώνας συνεχίζεται για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων. «Πρέπει εδώ από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας να στείλουμε ένα αδιαπραγμάτευτο μήνυμα. Όταν ο τουρκικός αναθεωρητισμός χτυπά τον ελληνισμό -και το κάνει συχνά τελευταία- η απάντηση πρέπει να είναι συνεχής αγώνας και ενότητα του λαού. Μέχρι την τελική δικαίωση», σημείωσε ακόμα ο κ. Αγγελούδης.

Πηγή: skai.gr

