Προφυλακίστηκε ο 52χρονος καθηγητής που κατηγορείται ότι ασέλγησε σε 14χρονη μαθήτριά του, σε σχολείο του Αλίμου.

Ο 52χρονος απολογήθηκε για τις πράξεις που του αποδίδονται στον ανακριτή, ο οποίος αποφάσισε να οδηγηθεί στη φυλακή.

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε ότι ασέλγησε σε βάρος της ανήλικης, υποστηρίζοντας ότι η σχέση τους ήταν «πλατωνική».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο καθηγητής αρνήθηκε τις κατηγορίες ενώ δήλωσε ενώπιον των δικαστικών λειτουργών πως με την 14χρονη αντάλλαζαν μόνο sms

