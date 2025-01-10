Προφυλακίστηκε ο 52χρονος καθηγητής που κατηγορείται ότι ασέλγησε σε 14χρονη μαθήτριά του, σε σχολείο του Αλίμου.
Ο 52χρονος απολογήθηκε για τις πράξεις που του αποδίδονται στον ανακριτή, ο οποίος αποφάσισε να οδηγηθεί στη φυλακή.
Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε ότι ασέλγησε σε βάρος της ανήλικης, υποστηρίζοντας ότι η σχέση τους ήταν «πλατωνική».
Σύμφωνα με πληροφορίες ο καθηγητής αρνήθηκε τις κατηγορίες ενώ δήλωσε ενώπιον των δικαστικών λειτουργών πως με την 14χρονη αντάλλαζαν μόνο sms
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.